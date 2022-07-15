【凍齡靚媽】素顏拍片騷白滑肌感覺逆齡　49歲靚媽童愛玲零走樣

▲ 童愛玲保養得宜，無懼素顏出鏡。

來自台灣的童愛玲旱年嫁人淡出娛圈，不過去年她客串演出電影《喜歡妳是妳》，飾演女主角楊偲泳的媽媽。日前她更現身黎淑賢的生日派對，今年11月便「入五」的童愛玲零走樣，保養得超好。

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近年於IG開post推介護膚品的童爰玲，不介意素顏上鏡示人，皮膚白滑無斑，不愧為凍齡美魔女！

前亞姐黎淑賢早前舉行45歲生日派對，邀請不少圈中好友出席，她於IG分享合照，除了童愛玲外，劉曉彤和黎燕珊也有到場，身穿白色連身裙的童愛玲，身型依然纖瘦。氣質依然！

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▲ 童爰玲出席黎淑賢的生日派對。（取自instagram）

靠面膜及行山逆齡

2003年童愛玲跟台灣富商王敦民於美國註冊結婚，翌年誕下兒子王子毅（Kyle），當年為專注家庭，她刻意減少工作量，只是出席下商演活動和客串下電影。

現在兒子已經18歲，正於英國留學，童愛玲曾透露因為兒子已長大，她終於有時間將生活重心放回到自己身上，接演喜愛的作品。另外從其IG所見，童愛玲過著悠閒生活，閒時相約朋友high tea以及帶愛犬去行山。

此外她於IG發帖文或拍片推介美妝用品，其中一短片見她素顏上陣敷面膜，皮膚白滑之餘，素顏的她感覺較young。

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被劉德華經理人睇中

童愛玲當年被當時劉德華的經理人張國忠睇中，童愛玲曾於訪談裡稱，年少時沒參加話劇社之類，所以從沒想過入娛樂圈。

但由於張國忠開出的條件非常好，故媽媽讓她一人來港發展，1993年出演電影《火蝴蝶》。

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與黎明合作

翌年童愛玲與黎明合作的和記電訊廣告天地線之《天地情緣》，廣告播出後引來大眾關注，同年她跟鄧一君參演電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》，當年她素顏上陣，飾演打扮性惑和富神秘感大學生陳堅，亦令她成為不少少男的女神。

之後她參演《流氓醫生》、《每天愛你8小時》和《蘭桂坊七公主》等電影。直至2003年3月嫁人才淡出娛圈。