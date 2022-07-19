【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單

▲ 含E466或致無藥醫腸炎；營養師推介14款不含E466低脂果味乳酪。

夏天想清涼除了吃雪糕，乳酪也是不錯的選擇。不過，原味乳酪雖最健康，但口味酸澀，未必人人喜歡。Aranth安曼營養旗下註冊營養師Ariel在Instagram專頁發文，比拼市面常見水果味乳酪營養成分；低脂低糖且不含E466添加劑，是夏天適合取代雪糕的健康之選，亦適合不愛原味乳酪的人士。

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Ariel指出，乳酪高蛋白質、低熱量，還可以補充益生菌。不過，市面上部份果味乳酪產品普遍含糖量極高，吃一杯已等於攝入4粒方糖。某些添加化學物還可能導致永久性腸炎。Ariel提出選擇果味乳酪時可參考的營養準則：

1. 低糖、低脂、低熱量

糖含量<15%；脂肪<2%；熱量<100kcal/100g

尤以市面上Cafe的乳酪杯為例，含糖量與脂肪量都極高，吃一杯已經等於2-3碗白飯；建議盡量選擇有營養標籤的低脂產品

2. 成分好：添加活性乳酸菌

乳酪含有乳糖，因此益生菌活性較高，食用後有助改善腸道菌群，適合有便秘問題人士

3. 無添加劑E466

研究表示添加劑Carboxymethyl Cellulose(E466)一般會被用作增加產品口感黏度

此添加劑會破壞腸道微生態，引致腸道發炎；因此要避免選擇含有此成分的乳酪產品

點擊大圖看14款不含E466乳酪名單：

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內容獲「註冊營養師 Ariel」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣