【COLLAR】Marf遇合照不愉快事件　 COLLAR新歌跳舞版獲激賞

▲ 各位粉絲要留意喇！

人氣女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）憑舞台魅力吸引大批粉絲成萬人迷，更成為品牌的新寵兒。不過人紅自然是非多，向來真性情的Marf曾公開斥責雜誌編輯，指對方挑戰其底線，雖然此後有人把此發文刪去，但不少網民已即時截圖，並引起討論。

當時COLLAR經理人戴穎（阿Wing）立即「撲火」，代Marf公開道歉，指COLLAR團隊一直尊重所有媒體的創作，並希望保持友好關係，就此事帶來影響感抱歉。阿Wing並指自己及經理人團隊會認真處理，Marf亦深切反省及改善。

另外，COLLAR早前在整蠱節目《情義兩難全之玩爆你個腎》內被作弄，Marf為保護團員的尊嚴，勇於向「客戶」反映意見顯示團結，反映為人夠率直夠義氣。

【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕 阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】

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遇不快事件？

日前，Marf再在社交平台爆Seed透露自己因工作理由而不方便拍照，卻遭到惡言回應感不快：「對事不對人，互相尊重互相理解，其實要求一啲都唔過份，唔好講話對Artist Performer，定甚至你屋企樓下看更，冇人要奉旨做任何嘢，明白可能有負面情緒，但係當真係解釋咗，負面情緒衝咗出嚟，再惡言惡態去攻擊其他人，真係一件好差好不尊重嘅事。」

隨後，她叫大家不用擔心，因有工作人員安慰，並幽默稱再加吃撈麵和睡午覺後，心情已平復，亦重申：「我是很樂意同大家拍照的，但同時希望理解返唔方便嘅情況，有緣一定會再見面，對任何人都係。」

帖文一出，引起網上熱議，一班網民指好的粉絲應懂得偶像工作，適當時候做適當的事。

▲ Marf 希望大家互相尊重。

新歌大受歡迎

另外，COLLAR在本月15日推出的第4支團歌《OFF/ON》大受好評，COLLAR是次新跳唱歌節奏澎湃，內容講述8位成員經食吹波糖後，就好似「撻着」靈感一樣，由現實的納悶生活，走進充滿幻想的空間，從而帶出活出真我的主題。

而COLLAR再推出的《OFF/ON》Dance version在昨晚上架，不足一天，已超過12萬人次點擊觀看，可見她們人氣高企。

而且COLLAR過往MV都招不少負評，今次網民留言卻大多為正評，指COLLAR今次舞蹈出色，就算是批評都是指拍攝手法而非團員表現，可說爭一啖氣。

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