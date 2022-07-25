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【酷熱晴朗】天文台總部今午錄35.8度　今年7次破35度高溫創歷年最多

社會 17:02 2022/07/25

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(陳靜儀攝)

天文台今日（25日）表示，副熱帶高壓脊正為整個南海北部及華南地區帶來普遍晴朗天氣，預計日間陽光非常充沛。預計今日市區氣溫約36度，最高紫外線指數有11，強度屬於極高。天文台總部下午錄得35.8度，為今年第7日超過35.0度，打破1884年以來年度紀錄，成為35.0度或以上日數最多一年。

天文台指，本港下午市區氣溫上升至36度，新界部分地區更達38度。預測今晚及明日天晴，最低氣溫約30度。明日長時間有陽光，天氣酷熱，市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。

 

天文台預測今日本港地區天晴酷熱，吹輕微至和緩西南風。展望7月餘下時間持續酷熱晴朗。

根據9天氣預報，周一至周四大致天晴及酷熱。周五起大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

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【酷熱天氣】預料未來會更熱　天文台前台長：本港要「打風」降溫

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責任編輯：余思嵐

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