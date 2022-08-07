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【移民潮】為每個移民學生舉辦惜別會　校長：教導孩子明白成長中總有離別

教育 10:00 2022/08/07

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李校長表示，要教導孩子明白成長中總有離別。

香港這一年充滿離愁別緒，身邊總有人說要移民，學校裡老師、學生的人數猶如鬼故般，數下又少一個、數下又少一個，不同人有不同的應對方法，有的逃避現實「都不是太多，沒有影響的」；有的視作等閒「人來人往，緣盡緣散從來如此」；有的悲天憫人「慨嘆時代變遷的悲哀」；我認識這位校長就藉此教導學生「世事多變，愛得及時」。

以前一代移民潮，要互相通訊只能透過長途電話及寄信，現今科技發達，透過電郵、視像電話及各項通訊軟件，也能彼此保持聯絡和交流，天涯若比鄰。不過，面對孩子和其家庭移民或到海外升學，師長們和班內其他孩子對即將離別的學生都會捨不得，班主任和副班主任也會為即將移民的孩子辦一個惜別會。他說：

我們希望教導孩子明白，每人的成長中總會有離別，因此我們要學懂珍惜。

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惜別會上，更會為孩子提早進行了一次簡單的畢業典禮。孩子們彼此寫下心聲、拍過合照以及交換和送上小禮物。但我們深信在將來總會在不同環境可以相見，彼此保持聯絡。

這間就是黃埔宣道小學，校長李德衡，李校長收到一份來自即將到海外升學的學生禮物，孩子們也很有心思地把其班合照製作成文件夾，讓他們每次使用時，也好像會與到海外升學的孩子在一起學習，藉此向即將或已到海外升學的同學送上祝福。校長也鼓勵各位移民或到海外升學的孩子積極加入校友會，與其他學兄學姊和同學建立網絡，尋找學伴，一起成長。

校長說：「孩子移民或到海外升學也是一課活生生的生命成長課，讓孩子學懂與人珍惜相處，以及要把握機會，讓他們明白到一些事情來臨的時候，我們要如何回應，以及做到愛得及時」。

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