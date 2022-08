【小薯茄】成立6年走上更大舞台　程人富+童童+阿冰+麗英+阿J無悔昔日的我

▲ 【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】生日派對。

人氣YouTube頻道小薯茄今年6歲了!

小薯茄自2016年開台,至今已超過47萬人訂閱,由程仁富(程人富)、蔡曉童(童童)、吳冰(阿冰)、鄧麗英(麗英)、關浩傑(阿J)、姚澤汶(肥蚊)及朱柏熹(朱Mic)等成員主力演出,為香港人生活增添歡樂。

6周年活動

為慶祝成軍6周年,小薯茄將於9月10日至11日舉行《麥花臣節 x 小薯茄6周年 - IT’S PARTY TIME!》,又於尖沙咀The ONE設【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】生日派對,把商場內的中庭改造為「小薯茄歡樂工廠」,以及設「Pomato So Funny Ah」期間限定店及「薯茄Snapio照相館」,跟粉絲一起慶祝。

小薯茄成員程人富、童童、阿冰、麗英及阿J今天(8月11日)齊集商場展覽,並跟TOPick分享感受。

程:程人富;童:童童;冰:阿冰;麗:麗英;J:阿J;記:記者

記:今次的騷籌備了多久?

童:差不多一年前開始籌備,少一點的Mini Show,做完之後便興緻大起,想舉辦一個更大的。

程:所以便稱它為Rehear Show,就是為今次而準備,所以準備了一年。

麗:加上本來延期了。

程:應該半年前舉行的,但因為疫症關係便延遲至今,會充足的時間做準備,應該會更精彩。

記:舉辦今次的騷最困難之處是甚麼?

冰:最困難可能是我們要表演唱歌,「發達大計」有自己原創的歌曲,我們會唱Live的,所以大家需要期待,哈哈。

程:心虛的笑。

冰:因為我們唱歌不會太好,但又覺得自己很厲害,便決定唱,比較困難可能是這方面,要加把勁。

麗:我們有三場騷,拍片平時可能不是太大聲,但在台上我想我們的聲量要再加強,很可能一不小心便會失聲。

程:第二場已經沙啞。

麗:人人也變了老牛聲。

程:這是一個新的舞台,雖然大家也是演戲,但做的技巧都很不同,幸好我們有個很好的導演,教了我們很多,所以會看見很厲害的我們。

記:觀眾反應熱烈,會計劃加場嗎?

程:收到風,好像是會加至30場,聽說是。

麗:做到明年。

程:做到蝕為止。

J:做到別人買了所有的門票。

麗:做到7周年。

程:因為我們真的希望全香港人也可以看到。

J:不止香港,全世界,世界巡迴,可能會在船上舉行。

麗:去到哪個位置便落船。

冰:那便參與不到,因為我上不到船。

程:去到某地方,你自行乘飛機過來。真的希望可以加場。

記:如今6周年,覺得各成員有甚麼改變?

J:富哥愈來愈似明星,以前寂寂無名。

麗:怎麼說別人是寂寂無名!

J:我們也是的。

麗:如今還有新晉男子組合FINALLY。

J:又男團又明星,準備當歌手。

麗:你們會在騷內唱歌嗎?

程:我們的好朋友FINALLY會有一些很好看的表演,會繼續做自己,繼續用嘴巴說話,這一點是不會變的。

麗:但是會變得愈來愈型。真心見過的,是會WOW的!

程:我們真的不同了很多,好像J哥般,真的由以前的J仔變成現在的J哥,他現在一舉手一投足所散發的魅力都很不同,他現在真的很好笑。

冰:散發了甚麼味出來?

麗:男人魅、汗味,很努力做Gym。

程:每次回到Office,一聞到就很臭。

童:大隻了很多,勁多肌肉。

J:先不透露(會否騷肌),但我知道有人會露肉的。

程:大家覺得阿冰有沒有甚麼不同?

麗:愈來愈壞、愈來愈靚。

童:愈來愈惡。

冰:因為跟大家愈來愈熟了,所以真本性都出來了,以前會客氣一點,現時對他們不客氣了。

J:找不到以前的。

程:大家可以看回以前的片,阿冰以枕頭輕輕打到我的頭都會問「是否弄傷了你富哥?」

冰:我沒叫過你富哥。

程:現在則會將士巴拿放進枕頭內,這就是那轉變。

麗:我覺得我們全部人都變得有默契了,排練時我們是很專心,但也很喜歡Side Track去玩其他事物,我們都會很有默契地從專心一秒變不專心,但當感覺到快要被罵的時候,就會很乖地回來了。

J:但總有一個會被人罵。

麗:舞台劇來說,交流都是很重要的,我感覺到我們是有交流的,有那種默契。

程:是的。今次的內容如果Fans來看是特別有意思的,不是Fans也好。

麗:你會愛上我們的。

程:是的,都會是一個很完整的故事。但如果是Fans的話,便會看到當中有很多的彩蛋,一些只有他們才會知道的內容。

冰:或者會很感動。有些位我演的時候也有少許眼濕濕,可能觀眾看見時也會有一樣的感受。

▲ (陳慧安 攝)

記:如能重遇初加入小薯茄的自己,會想跟他/她說甚麼?

程:我會跟剛剛加入小薯茄的程人富說:「你太聰明了!你做得對,這個決定!」

麗:我會跟自己說:「你入小薯茄太對了!還有繼續努力!勇敢!玩盡它!玩盡個Party!」

童:我會跟自己說:「不要怕!雖然你之後會變得很惡,但你都是很溫柔的,多謝!」

冰:我會叫自己:「堅持,不止是跟以前的自己說,5年後的自己也會跟現在的我說要堅持!」

J:我會跟他說:「你很犀利!現在更犀利!將來更犀利!」

童:犀利J!

冰:犀利哥!Minions的大佬!我們是Minions。

J:你們是Minions,收咗啲𡃁。

記者:梁樂欣

