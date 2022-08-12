【小薯茄】成立6年走上更大舞台　程人富+童童+阿冰+麗英+阿J無悔昔日的我

▲ 【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】生日派對。

人氣YouTube頻道小薯茄今年6歲了！

小薯茄自2016年開台，至今已超過47萬人訂閱，由程仁富（程人富）、蔡曉童（童童）、吳冰（阿冰）、鄧麗英（麗英）、關浩傑（阿J）、姚澤汶（肥蚊）及朱柏熹（朱Mic）等成員主力演出，為香港人生活增添歡樂。

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6周年活動

為慶祝成軍6周年，小薯茄將於9月10日至11日舉行《麥花臣節 x 小薯茄6周年 - IT’S PARTY TIME!》，又於尖沙咀The ONE設【The ONE x POMATO HAPPY BIRTHDAY TO ME!】生日派對，把商場內的中庭改造為「小薯茄歡樂工廠」，以及設「Pomato So Funny Ah」期間限定店及「薯茄Snapio照相館」，跟粉絲一起慶祝。

小薯茄成員程人富、童童、阿冰、麗英及阿J今天（8月11日）齊集商場展覽，並跟TOPick分享感受。

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程：程人富；童：童童；冰：阿冰；麗：麗英；J：阿J；記：記者

記：今次的騷籌備了多久？

童：差不多一年前開始籌備，少一點的Mini Show，做完之後便興緻大起，想舉辦一個更大的。

程：所以便稱它為Rehear Show，就是為今次而準備，所以準備了一年。

麗：加上本來延期了。

程：應該半年前舉行的，但因為疫症關係便延遲至今，會充足的時間做準備，應該會更精彩。

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記：舉辦今次的騷最困難之處是甚麼？

冰：最困難可能是我們要表演唱歌，「發達大計」有自己原創的歌曲，我們會唱Live的，所以大家需要期待，哈哈。

程：心虛的笑。

冰：因為我們唱歌不會太好，但又覺得自己很厲害，便決定唱，比較困難可能是這方面，要加把勁。

麗：我們有三場騷，拍片平時可能不是太大聲，但在台上我想我們的聲量要再加強，很可能一不小心便會失聲。

程：第二場已經沙啞。

麗：人人也變了老牛聲。

程：這是一個新的舞台，雖然大家也是演戲，但做的技巧都很不同，幸好我們有個很好的導演，教了我們很多，所以會看見很厲害的我們。

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記：觀眾反應熱烈，會計劃加場嗎？

程：收到風，好像是會加至30場，聽說是。

麗：做到明年。

程：做到蝕為止。

J：做到別人買了所有的門票。

麗：做到7周年。

程：因為我們真的希望全香港人也可以看到。

J：不止香港，全世界，世界巡迴，可能會在船上舉行。

麗：去到哪個位置便落船。

冰：那便參與不到，因為我上不到船。

程：去到某地方，你自行乘飛機過來。真的希望可以加場。

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記：如今6周年，覺得各成員有甚麼改變？

J：富哥愈來愈似明星，以前寂寂無名。

麗：怎麼說別人是寂寂無名！

J：我們也是的。

麗：如今還有新晉男子組合FINALLY。

J：又男團又明星，準備當歌手。

麗：你們會在騷內唱歌嗎？

程：我們的好朋友FINALLY會有一些很好看的表演，會繼續做自己，繼續用嘴巴說話，這一點是不會變的。

麗：但是會變得愈來愈型。真心見過的，是會WOW的！

程：我們真的不同了很多，好像J哥般，真的由以前的J仔變成現在的J哥，他現在一舉手一投足所散發的魅力都很不同，他現在真的很好笑。

冰：散發了甚麼味出來？

麗：男人魅、汗味，很努力做Gym。

程：每次回到Office，一聞到就很臭。

童：大隻了很多，勁多肌肉。

J：先不透露（會否騷肌），但我知道有人會露肉的。

程：大家覺得阿冰有沒有甚麼不同？

麗：愈來愈壞、愈來愈靚。

童：愈來愈惡。

冰：因為跟大家愈來愈熟了，所以真本性都出來了，以前會客氣一點，現時對他們不客氣了。

J：找不到以前的。

程：大家可以看回以前的片，阿冰以枕頭輕輕打到我的頭都會問「是否弄傷了你富哥？」

冰：我沒叫過你富哥。

程：現在則會將士巴拿放進枕頭內，這就是那轉變。

麗：我覺得我們全部人都變得有默契了，排練時我們是很專心，但也很喜歡Side Track去玩其他事物，我們都會很有默契地從專心一秒變不專心，但當感覺到快要被罵的時候，就會很乖地回來了。

J：但總有一個會被人罵。

麗：舞台劇來說，交流都是很重要的，我感覺到我們是有交流的，有那種默契。

程：是的。今次的內容如果Fans來看是特別有意思的，不是Fans也好。

麗：你會愛上我們的。

程：是的，都會是一個很完整的故事。但如果是Fans的話，便會看到當中有很多的彩蛋，一些只有他們才會知道的內容。

冰：或者會很感動。有些位我演的時候也有少許眼濕濕，可能觀眾看見時也會有一樣的感受。

▲ （陳慧安 攝）

記：如能重遇初加入小薯茄的自己，會想跟他/她說甚麼？

程：我會跟剛剛加入小薯茄的程人富說：「你太聰明了！你做得對，這個決定！」

麗：我會跟自己說：「你入小薯茄太對了！還有繼續努力！勇敢！玩盡它！玩盡個Party！」

童：我會跟自己說：「不要怕！雖然你之後會變得很惡，但你都是很溫柔的，多謝！」

冰：我會叫自己：「堅持，不止是跟以前的自己說，5年後的自己也會跟現在的我說要堅持！」

J：我會跟他說：「你很犀利！現在更犀利！將來更犀利！」

童：犀利J！

冰：犀利哥！Minions的大佬！我們是Minions。

J：你們是Minions，收咗啲𡃁。

記者：梁樂欣

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