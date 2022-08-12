【離鄉別井的故事】簡淑兒過檔開電視拍移民節目　由余詠珊率前TVB班底製作

▲ 簡淑兒過檔香港開電視拍攝移民節目《離鄉別井的故事》。

簡淑兒（Jessica）在今年6月宣布約滿離巢TVB，結束10年賓主關係。回復自由身的她工作不斷，先現身網上訪問節目，亦不時獲邀出席公開活動，人氣有增減。

離巢不足3個月，Jessica已過檔到香港開電視，參與由前TVB助理總經理（業務發展）余詠珊主理的節目《離鄉別井的故事》，而她將飛到英國了解港人移民當地的情況。

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製作班底強盛

Jessica曾經備受TVB力捧，如今轉到開電視固然成為網民熱話。

不單止前大台小花，《離鄉別井的故事》幕後製作班底亦十分厲害，聚集前TVB非戲劇節目監製及經理張志明（B哥）擔任節目監製，還有TVB人氣節目《嫁到這世界邊端》的導演黃俊輝加盟，陣容強大。據知，拍攝團隊將於今個月22日出發，展開36天拍攝之旅。

自8歲起便跟隨家人移民到美國生活的Jessica，畢業於美國紐約州立大學帕切斯分校（主修心理學及副修藝術設計）以及曾修讀清華大學工商管理進修課程（肄業），直到2012年回流返港參加香港小姐。

同時，因為Jessica曾在美國生活15年，據悉她將在新節目中與觀眾分享人在異鄉生活的經歷和感受。

▲ （Instagram圖片）

參加港姐出身

Jessica參加《2012年度香港小姐競選》後落敗，翌年正式回流返港加入TVB擔任節目主持、TVB娛樂新聞台主播。

2015年，她與許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）及溫心（Swan）組成女子組台「少女標本」，可惜歌唱事業發展平平，2017年後組合已不再合體活動，與解散無異。

其後專心在演員方面發展，2016年憑着處境劇《愛·回家之八時入席》裏飾演「袁冰冰（Elsa）」一角，因笑容甜美而引起網民關注；她亦主持J2的《3日2夜》而人氣急升。

另外，她亦不時被網友質疑整容，不過她直言外貌的變化是受髮型和妝容的影響，更曾在訪問中當面捏鼻以證清白。

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與麥大力相戀

感情方面，Jessica去年6月被爆與參加《衝上雲霄大賽》而入行的前機師麥大力街頭親熱，繼而爆出戀情。

事後男方在大方以短訊回覆傳媒承認戀情，女方則希望低調處理感情事。據知二人興趣相投，同樣喜歡運動和健身，早前更一同去考潛水執照，帶同好友陳婉衡同行當作「煙幕」。

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