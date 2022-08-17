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【明星扮靚】46歲林心如罕晒Fit爆泳衣照　「不老女神」靠4招維持苗條身材【多圖】

娛樂 12:37 2022/08/17

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46歲林心如旅行激罕分享Fit爆泳衣照。

台灣藝人林心如與丈夫霍建華於2016年結婚，翌年誕下一名愛女「小海豚」，一家三口幸福美滿。林心如趁住暑假一家到了墾丁旅遊，疫情被困3年，難得享受陽光與海灘，身心零舍放鬆自在。

最新影片推介：Alice專訪

【華燈初上】林心如演Netflix台劇再受注目　一孩之母長年22吋腰公開瘦身餐單

繼年輕時拍攝性感寫真後，極少公開身材！戴上草帽及太陽眼鏡、穿上比堅尼的林心如躺在沙灘椅，一臉悠然自德地大騷修長美腿，非常寫意。

現年46歲的林心如作為一女之母，身材依然零贅肉，線條苗條，不少網民大讚她保養得好，不愧為「不老女神」！

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林心如產後未夠1年便復出，當年為盡快投入拍攝新片《我的男孩》，並在戲中與細17年的張軒睿大談姊弟戀，進行地獄式減肥大法。

除了運動之外，還全靠4招瘦身秘訣，兩個月極速修身成功。

瘦身第1招：熱量重心放在早餐

林心如從不節食，在減肥高峰時期她的早餐以清淡為主，將大麥若葉粉末直接加入乳酪，大麥若葉粉末含有豐富纖維，有助腸臟蠕動。脫離地獄式減肥後，她將熱量重心放在早餐，以大量蔬菜搭配雞蛋、肉類，適量麵包與豐富水果，吃得像皇帝一般豐富，午餐和晚餐逐漸減量。

（Instagram圖片）

瘦身第2招：喝3000cc水

她每天必定喝足3000cc水，如果遇到水腫問題，她會加入檸檬片，或搭配紅豆水、黑豆水和紅棗水，促進體內新陳代謝之餘，同時讓喝水不會感到有負擔感。

瘦身第3招：運動

林心如自認屬於易胖體質，單靠控制飲食不足夠。她熱愛玩空中瑜伽，空中瑜珈能加強核心肌群的訓練，燃脂爆汗的效果顯著，絕對不輸跑步機及健身。

（Instagram圖片）

瘦身第4招：避免出外用膳

自己下廚不但能控制卡路里的攝取量，而且對身體更為健康。林心如不用開工拍攝，便廚娘上身整幾味，作為丈夫的霍建華也有口福！

點擊查看更多林心如靚相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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