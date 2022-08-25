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【家長品德】勢利媽媽以行頭定義別人　奉承「親子專家」追問管教難題

育兒經 17:00 2022/08/25

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有人會依據目視收回的信息，來評定別人是甚麼級別的人。（《親親我好媽》劇照）

我最怕碰上「掃瞄眼」。沒有性別歧視，這類人確然是以女性比男性為多。

這類人跟你握手自我介紹時，雙眼儼如精密的探射燈，會極速於一秒內將你由頭掃到落腳，你是戴甚麼級數的手錶，挽着哪個品牌的包包、身上衣服是甚麼價值、雙鞋是新的或是舊的等等，他們都一目了然！

然後，他們會依據目視收回的信息，來評定你是甚麼級別的人，從而決定自己會用甚麼級別的態度來招呼你。

那天，在朋友的飯局就是碰上了這個類型的「掃瞄眼」。她雙眼睛非常銳利，肆無忌憚的把我由頭掃到落腳，我頓時有種被人捉到裸着身體的感覺，禁不住在不停打哆嗦，這人卻剛巧坐在我的身旁，真倒楣！

最新影片︰

這天，我穿着最自然舒適的衣飾，統稱為「牛記笠記」，手錶是英國品牌的，價值港幣五百大元，斜孭袋已用足三年了，一雙廉價白色波鞋倒是新簇簇的……果然如我所料，這人壓根兒沒有意圖跟我搭訕，全程將頭傾向我的相反方向，我只能看見她的耳後頭髮。

她卻非常進取，留神地聽着德高望重的主人家說的每句話，然後醒目地迅速反應，誇張地大笑，又或吐句奉承話。當主人家突然稱我為「親子專家」時，這人卻像上了速行摩打，堆滿笑容地不停問我關於管教她兒子的難題。

我多麼想告訴她，坐於我另一邊的另一位「牛記笠記」，其實是著名慈善家，她卻整晚沒瞧人家一眼喔！

全文刊於《經濟日報》，原題為「掃瞄眼

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撰文 : 鄧藹霖

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