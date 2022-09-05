【虐兒慘劇】虐兒求助升1成　疫下網課增親子衝突

▲ 防止虐待兒童會總幹事黃翠玲。（資料圖片）

2018年屯門5歲女童被虐殺案驚動全港，當時女童「臨臨」遭親父及繼母長期虐待至死，身上更發現133處新舊傷痕，去年死者父母被裁定謀殺罪成，判囚終身。根據社會福利署的數字，虐兒個案近年來有升勢，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，去年接到的求助數字較之前升約一成，而疫下學童以網課上堂更加劇了親子衝突。

涉特殊兒童母懷孕 高危因素

2018年社署收到1,064宗虐兒個案，其後除了2020年跌回940宗之外，數字均破千，而在歷年的數字裏，身體虐待、性侵犯類別的個案佔逾七成。黃翠玲表示，個案數字增加，而疫下曾停課、改網上授課，都令虐兒個案在社區中隱藏；會方接到的求助亦有上升一成，特別是疫情下，多了許多親子衝突求助。

她表示，本身經濟困難、特殊兒童、婚姻有問題的家庭都是虐兒發生的土壤，而受疫情影響，這些人更難尋得幫助。她指深水埗這次的慘案，包含了諸多高危因素——包括發展遲緩的兒童難管教，疑涉案的母親更懷有身孕，情緒起伏較大，危機其實一早存在。她呼籲親屬、鄰舍、專業同工都應該多加留心，而高危家庭更應該盡早尋求幫助。

強制舉報虐兒明諮詢 議員冀年底交立會

政府早前表示將在明年上半年向法會提交有關「強制舉報」的法案，將校長、老師、社工、醫生等納入有強制舉報責任的範圍內。而政府明天將舉行社福界首場諮詢會，社福界立法會議員狄志遠指事件或只是冰上一角，希望政府諮詢業界意見後，可提早在年底將法案交到立法會討論。

倘個案拒受助 機構宜走多兩步

懷疑受虐致死的5歲男童，他的家庭屬非政府機構營運的綜合家庭服務中心的個案，並有社工跟進，但涉案的死者母親抗拒與社工見面。狄志遠指，個案資料仍然較少，認為未必涉及有人疏忽或跟進不足，但疫情下不少家庭精神壓力大增，學校和提供服務的機構需要更加警惕，若有個案拒絕服務，或要再走多兩步，嘗試接觸和提供協助。他建議社署研究加強配套，政府亦可加設求助熱綫和加強宣傳，讓市民或家長有需要時及時求助。

兒童事務委員會非官守委員雷張慎佳指，是次悲劇警醒社會，其實不幸的兒童就在大家身邊。她分析，懷疑虐兒的母親一人要養活3個子女，人際上有少有幫手，加上內心亦貧乏，她便非常容易採取暴力對待自己同小朋友。

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記者：袁澍