【揚眉女子】《閃電傳真機》童星李芷菁曾任花滑港隊　感激母親無條件付出貼身陪伴

▲ 童星李芷菁遇樽頸退役花滑港隊，轉考技術專家冰壇再覓理想。

風靡全球的日本運動員羽生結弦，讓大家開始對花樣滑冰有所認識。其實香港都有一群為花樣滑冰默默耕耘的人，其中一位就是前港隊代表兼曾任TVB童星的李芷菁。

她由3歲參加溜冰興趣班到踏上職業運動員之路，在代表港隊出戰後她卻偏偏選擇退役，做開荒牛考取花滑國際技術專家資格。

▲ 自幼熱愛溜冰的李芷菁於2011年退役，後成為香港首批考獲國際花樣滑冰技術專家資格的人。（梁偉榮攝）

她樂於以另一種方式為冰壇貢獻，無論在任何崗位上都做好自己，希望大家能看得出她的努力。

相信大多數人認識李芷菁，都是因為那些年的兒童節目《閃電傳真機》，其中一環節「鼠洞」的吱吱鼠一角，說起做童星一事，她笑言一切緣於自己貪靚。

我小時候已很喜歡唱歌、跳舞及照鏡，恰巧電視台招募小演員，媽咪知道我表演慾強就幫我報名。反而我印象不太深刻，只記得她說是電視台開放日去參觀，再叫我扮吱吱鼠唸幾句對白，於是抱着玩吓的心態去試，但幸運地又選中我，就開始加入《閃電傳真機》。

除童星身份外，芷菁當時還要兼顧溜冰，原來她自3歲起就與「冰場」結緣。

「第一次接觸溜冰是去太古城溜冰場參加暑期班，到5歲左右就轉為定期興趣班，見到哥哥姐姐們在溜冰場轉圈很厲害，最重要是可以着靚裙，就嚷着媽咪給我報名，正式開展我的溜冰生涯。」她說。

▼ 點擊圖片放大 +2

與弟互勵互勉

9歲時她更首次飛去馬來西亞參加業餘公開賽，亦因此喚起了弟弟李厚賢學溜冰的興趣。「我比賽時，他就在一旁搣手指，見到家姐勝出後有公仔收，又有獎牌，他也要學埋一份。」

雖然芷菁玩的是單人花樣滑冰，但有多個Training Buddy陪伴自己，互相支持，兩姊弟也多了話題，也成為了她動力來源之一。

「弟弟學溜冰前，我還未覺得自己很喜歡這運動，只是每個女生都想穿起那件靚靚舞衣。但後來發現比賽要跳或轉外，還有可以扮卡通人物的Character Spotlight，以及一班人合作編舞的Team Production，能建立到自信之餘，更令我興趣大增。如果一開始就是精英化訓練的話，那份熱情很快就會耗掉。」

▼ 點擊圖片放大 +2

隨後於2010年起她開始代表香港參加花樣滑冰賽，但戰畢2011年亞洲盃後，她卻選擇退役。

其實當時我已經21歲了，我屬於遲起步、也遲入港隊的運動員。那刻我覺得自己遇上了樽頸位，有些動作做來做去總不成功，很迷惘。

幸而她遇上位前輩伯樂，打開了她認識技術專家及裁判之門，開拓另一條「冰上之路」。

港首批技術專家

她花了七、八年攻讀國際溜冰聯盟（ISU）的單人滑ISU級技術專家，成為香港首批考獲此資格的人。在花樣滑冰單人滑賽事中，分為技術及節目內容分數，而所謂的技術專家，就是要判斷選手每個動作的難度級數，以及旋轉是否夠周數。

不過要做技術專家也非容易，要過多關筆試、實戰模擬和面試，還設有兩個級別，最高級的ISU才能擔任奧運或世錦賽的評判。

「原來如我想留在花樣滑冰界別裏，不一定只做運動員或參加比賽，還有其他範疇可涉獵。加上弟弟還有參賽，我在鑽研規則手冊後，就會找弟弟做白老鼠，見他有進步也非常安慰。」她說。

其後她更以技術專家身份評審多項賽事，如香港滑冰聯盟舉辦的亞洲花樣滑冰錦標賽、第三屆冬季國際大師賽及獲TVB邀請擔任北京冬奧專業評述等。

雖然芷菁至今仍未有機會參與奧運裁判一職，但她已覺獲益良多。

「考獲技術專家那刻其實我已有鬆一口氣的感覺，就算有否被選去做奧運也沒所謂，我認為自己能力已得到認可便足夠了。」但以21歲之齡退役，會否過早呢？她笑言：

不可惜呀，我相信是上天的安排。我喜歡溜冰這運動帶給我很多技術以外的東西，我也享受在冰場上時的快樂。

▼ 點擊圖片放大 +2

天份不分貧富

芷菁退役至今已逾10年，她現時除了當裁判外，還身兼教練、評述員、體育節目主持及編舞等多職，近年還有份參與將軍澳康城溜冰場教練團隊管理工作，亦積極推廣冰球活動，希望不分階層讓更多小朋友認識冰上項目。

「還記得小時候曾有教練跟我說過，某學生家中有幾百萬的名車，你有嗎？我覺得一個好的教練不應用錢或堂數去衡量小朋友的天份。我並非出身富裕家庭，但我有的是Passion，而且肯去練習，以有限的資源盡力做到最好，為何要抹殺我的機會？所以我現在教小朋友都希望能堅守初心，不一定有錢就有天份，最重要看小朋友是否喜歡，教練能否得到家長信任……」

如今以另一身份踏足溜冰場，當芷菁教兩、三歲小朋友學溜冰時，頓時有滿滿童真，彷彿看到了小時候的那個自己。而剛過了32歲生日的她，更謙虛說不敢用成功去定義自己。

我希望人家看到的，是我的善良及做事認真，不是玩玩吓。成功的定義人人不同，現在的我活得頂天立地，能帶到開心給身邊人，做的事也有意義。只要仍能留在溜冰這圈子裏，我便滿足了。

感激母親無條件付出

同樣玩花樣滑冰的芷菁與少3歲的弟弟，於2014年組了一隊「芷弟兵」，會研究跳舞與滑冰的Ice Hip Hop，並透過網誌、活動或教學片等吸引更多人關注這項運動。然而除了她兩姊弟外，背後還有一大重要人物--媽媽。

兵代表着我和弟弟是前鋒，媽媽才是幕後軍師。家人對我的支持非常大，我常說，有今日的我都是因為他們，尤其是媽媽，作出了很多犧牲，是無條件的付出。

她說小時候，李媽媽原本有好好的晉升機會，但最終放棄，寧願花多些時間做她兩姊弟的貼身保母，全天候跟出跟入照顧她倆溜冰訓練及生活上大小事。

▼ 點擊圖片放大 +2

「就算財政上多辛苦，或是有多少閒言閒語，如說我們家貧為何要學溜冰？或為何要送女兒去大染缸（娛樂圈之俗稱）當童星等，她全部自己扛下來，沒告訴我們，只想我們專心練習，享受每場比賽。」她說道。

更重要的是，芷菁幾乎每次出征穿上的戰衣，都是由媽媽一手包辦。

所有服裝都是她去找參考，再跟設計師討論。其他人可能會花幾千元去造一條裙，但家裏錢不多，媽媽就會請人造一件沒有閃石的裸衣，最後再逐粒逐粒由自己釘上閃石和珠片。所以她在我心目中是無可取代的，我絕不能辜負她。

記者︰黃依情