【維港泳】維港泳拍板10月23日舉辦　名額1500人須符合「疫苗通行證」

▲ 維港泳拍板10月23日舉辦，名額1500人須符合「疫苗通行證」。（資料圖片）

年度體壇盛事「新世界維港泳」決定下月23日早上舉辦，賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，參賽名額共 1,500 個，將本周六（17日）上午11時起接受網上報名，至9月23日截止，泳手須符合「疫苗通行證」要求，並賽事 48 小時前核酸檢測。

今屆「新世界維港泳」以「全城游出快樂力量」為主題，由東京奧運自由泳兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使，盼為疫情下的港人注入開心正能量，一同發放快樂力量。

今屆賽事續分為「競賽組」和「優悠組」，歡迎合資格泳手參加，名額共1,500個，「競賽組」各 組別的前三名均設有獎項；「優悠組」續設「飛躍新世界盃」，鼓勵一眾「新世界飛魚計劃」的 年輕學員參加。賽道由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，於本周六早上11時起接受網上報名，截止時間為9月23日晚上11時59分。

泳手須符合「疫苗通行證」實施的相關要求 賽事48小時前核酸檢測

參賽泳手必須符合「疫苗通行證」實施的相關要求，有關接種疫苗要求的詳情將以政府的最新指引為準。 領取選手包當日，即活動舉行前48小時內，入圍參賽者須接受由主辦單位為泳手免費安排政府認可之新冠病毒核酸檢測，並取得陰性結果，泳手亦須遞交電子健康申報表，比賽當天，到達賽事場地前，必須自行進行快速抗原測試，並獲得陰性結果方可進入比賽區域。

「競賽組」泳手報名需 通過水試或持有其他認可成績，成績最快的首50名男女泳手將可參賽。「優悠組」若報名人數超出參賽名額，大會將會抽籤，並於9月28日公布抽籤結果及水試名單。中籤泳手須於10月初參與水試，水試結果及參賽名單將於10月10日公布。

今屆「新世界維港泳」的報名表上，特別增設捐款選項， 泳手可選擇在繳交報名費時捐出100港元做善事，由泳總收集全數捐款後，會撥捐全港首個大型物資捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」。

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記者：李榮忠