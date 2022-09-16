【著數優惠】HKTVmall月逾600張訂單無人領取　設特賣場低價促銷益街坊

▲ （陳靜儀攝）

疫下令市民更常在網上購物，但時常有人「大頭蝦」忘記取貨，HKTVmall在2019年設特賣場，低價促銷無人認領、快將到期或包裝輕微受損的貨品，部份貨物低至1元。

HKTVmall指，就八月的數據而言，門市自取貨物當中，7日後無人認領的訂單佔0.17%，另外，送貨上門的訂單當中，送貨五次後仍無人認領的訂單，佔8月送貨上門訂單的0.002%，而8月的總無人認領的訂單數約有600多張。

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在處理無人認領快遞，HKTVmall指，當送貨5次無人接收或在門市裏7天無人領取的貨物才會被視為無人認領的貨物。在送貨上門的過程中，設有帶返程序，若顧客沒有在指定時間內領取貨品，物流同事會安排第二天同樣時間再次送貨，如再次無人認領貨物，仍會在翌日同樣時段再次送貨，每張訂單最多送貨5次。

至於貨物一旦被視為無人認領的貨物，便會被送回倉庫，然後再把狀態良好且能安全使用的貨物發送到設有特賣場專區的門市進行促銷。HKTVmall於2019年開設第一個特賣場專區，目前全港共有兩間HKTVmall門市設有特賣場專區，分別位於大窩口邨富民樓地下以及青衣長亨商場。

HKTVmall表示，公司未為無人認領、快將到期或包裝輕微受損的貨品設立指定折扣率，而是根據產品個別情況，例如到期日子、包裝受損程度等因素定價，希望吸引顧客考慮購買有瑕疵的產品，盡量不浪費任何一件貨物，未來考慮於面積較大的HKTVmall超級市場設立特賣場專區。

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記者：李榮忠