【血液疾病】女子發燒腹痛求醫　醫生驚見大腿内側紫斑：恐致命

▲ 女子發燒腹痛求醫 醫生驚見大腿内側紫斑：恐致命！

身體上若出現不尋常異狀，應儘快求醫檢查，否則有機會忽視了重症警號。台灣一名女子因發燒、全身痛及輕微腹瀉問題就醫，結果被醫生發現其大腿上出現一異狀，令醫生大為緊張。

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台灣小兒科醫師黎博彥在Facebook專頁發文，指近期收治一名女患者，其發燒且伴隨嚴重腹痛和輕微腹瀉、嚴重頭痛、身體痠痛等疑似新冠感染症狀。女患者經快測篩查結果呈陰性，排除確診。而當醫生再進行檢查時，驚見女患者大腿內側有大小不一、遍佈大腿肌膚的紫斑塊。女患者表示，自己不是第一次有此症狀，過往也都檢查不出問題。醫師進一步詢問下，得知患者原來連刷牙時，牙齦也會出血。

恐罹患血液疾病

黎博彥醫師懷疑，女患者腿上的紫斑塊可能是血液出現問題，引發凝血功能異常。以防萬一，他為患者檢查血液，結果顯示除了肝功能指數異常之外，其他部分沒有問題。但醫師仍感到憂心：

身為小兒科醫師，這讓我想起了小孩子較常見的問題：「溶血性尿毒症後群」(HUS，hemolytic uremic syndrome)。大人也會有很類似的同等級病症，稱為「血栓性血小板低下性紫斑症」（TTP，Thrombotic Thrombocytopenic Purpura），是難纏的血液疾病及免疫功能問題，有極高致命率。患者不只有紫斑，也會有血栓問題，引起頭痛、腹痛、腎功能衰竭等。

女患者的血小板數量雖然正常，但醫師認為，有紫斑就是不正常現象，於是將患者轉診到醫學中心進行進一步排查，更坦言自己心情複雜：

也許我多慮了，她只是個單純的病毒性腸胃炎。但以反覆的紫斑症來看，至少得排除一些風濕免疫系統的問題，病情絕對不單純。希望她平安無事。

而醫師的細心之舉曝光後，也令網民留言直呼「良醫就是如此」、「還好碰到你！」。

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責任編輯：羅嘉欣