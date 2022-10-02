【寵物情緣】梁諾妍帶愛犬一家放電　洪永城返港為愛妻做司機

▲ 洪永城梁諾妍都是愛狗夫婦。

香港哥爾夫球會（球會）日前舉辦「香港哥爾夫球會狗狗同樂日」，開放粉嶺舊球場1號至4號球洞，讓公眾人士帶同寵物犬入場。洪永城陪同太太梁諾妍和愛犬、廖碧兒、黎紀君、旨呈也帶同愛狗出席。

一向愛狗的廖碧兒帶同愛犬Latte出席活動，久未露面Bernice表示，今年先後有4隻陪伴自己多年的狗狗離去，傷心了好一段時間，湊巧計劃兩年的外遊計劃終可成行，於是就和朋友一起去了土耳其及希臘旅行順途散心。現在準備稍後會再到外國進修為期17個月的工商管理學碩士課程，同時為紅酒生意加入新的管理知識。

▲ 永城陪同梁諾妍、廖碧兒、黎紀君、旨呈也帶同愛狗出席。

兩位好朋友梁諾妍(Inez)及黎紀君(Christy) 也帶同兩隻狗狗出席。Inez表示老公洪永城到國內工作3個月後終於回家，因此趁著狗狗同樂日，Tony充當司機接載自己及愛犬遊玩。

早前與女兒洪寶寶重逢一刻，女兒認不出爸爸更大喊，令Tony哭笑不得，後來經過一晚相處後終於重回爸爸懷抱。現在Inez可以專心投入工作，讓Tony全天候照顧洪寶寶，父女兩挽回失去的時光。

黎紀君(Christy) 透露自己的新烘焙店即將於11月開業，現在忙於最後準備工作，而這一家店將會是Pet Friendly 歡迎愛狗朋友。

帶同兩隻牧羊狗出席的旨呈表示，平時很少機會可以帶兩隻狗狗到大草地玩，牠們都特別興奮。而他有份參演的《繩角》亦即將上映，非常期待。

最新影片：