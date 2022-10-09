  • 29°C
香港時間 : 20221009日 (週日) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】簡淑兒騷腹肌獲網民請教塑身法　靠兩大秘訣修出靚身段【內附詳情】

娛樂 17:12 2022/10/09

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

簡淑兒以操肌加飲食來修身。

已離巢TVB的簡淑兒（Jessica）近年迷上健身，更擁有私人健身教練資格，操得一身肌肉的她，日前於個人IG分享兩張近照。

身穿白色T襯運動褲的簡淑兒隻手束起頭髮，展示其腹肌和馬甲線，身型到Fit爆，留言道：「No matter how hard you work,，you can never please everyone.That’s why you should work hard，o please yourself!!」大意是指再辛苦也永遠無法取悅所有人，所以應該努力工作，取悅自己，為自己打氣，充滿正能量。

【自由身】簡淑兒自揭與男友私人生活點滴　Jessica離開大台哽咽：真係好鍾意呢行

簡淑兒展示馬甲線。（取自instagram）

減壓做運動操肌

網民們紛紛留言大讚她又索又瘦，有人更請教她如何操弗身材，另外蘇韻芝、梁諾妍、鄧穎芝等也留言大讚，當中姜麗文寫道：「Angel face, killa body」，簡淑兒的帖文於3日內成功吸近兩萬個Like。

其實簡淑兒於2018年的6月才開始努力做gym操肌，起初更找來私人教練教授，經過1年時間便操出馬甲線及一排6嚿腹肌，當時更於IG貼1年前跟一年後的身形對比照。

簡淑兒曾於TOPick訪問中透露，因經歷事業低潮期，加上家人歷重病，故她透過運動減壓，更從而獲得一點成就感。

2019年終於操肌成功。（取自instagram）

明確修身目標

至於鋼條身型之育成，簡淑兒話從做gym及飲食方面著手，一星期做足5日gym，每次做兩小時，體脂亦由當初18%減掉8%，降至10%，不過她強調不可操之過急。

她分享說：「起初每星期做1日gym，之後慢慢遞增，變成每星期做2日、3日或4日；飲食方面也循序漸進，先行早餐改吃麥片，當慢慢適應過後，午餐也吃得清淡，以清蒸及白烚烹調方式為主。」

而此種方法可避免體型打回原型，簡淑兒說：「我發覺不少人訂下1個月減多少磅的目標，雖然成功減磅，但很快會反彈。如果你不視之為目標，將運動變成一個生活習慣的話，就可以維持很久，而且亦不會覺得辛苦。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【明星扮靚】麥大力少年時原來是肥仔　分享成功減肥操肌關鍵

飲食要清淡

至於飲食方面，簡淑兒也以清淡為主，另外要多喝水：「主要食雞和魚，另外要減少調味料及食油，可以用少許鹽及胡椒粉調味。」

而簡淑兒更提供了一日的Keep fit餐單

早餐：一碗麥皮混合阿麻籽及藍莓

午餐：白烚雞胸菠菜沙津配牛油果醬、黑麥包一片

晚餐：蒸三文魚一塊、烚西蘭花一碗、半件蕃薯

另外，與麥大力蜜運之中的她，閒時也會約男友一起操肌，擁有健身教練牌的她，更教男友一些正確操肌動作及飲食方法。

最近影片推介：

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係　Jessica：唔想再活喺一個框框入邊
09:59 2022/06/21
【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係　Jessica：唔想再活喺一個框框入邊
【明星扮靚】52歲李嘉欣穿deep V水著拍照　「大美人」靠5大秘訣靚足半世紀【多圖】
12:21 2022/08/15
【明星扮靚】52歲李嘉欣穿deep V水著拍照　「大美人」靠5大秘訣靚足半世紀【多圖】
【明星扮靚】46歲林心如罕晒Fit爆泳衣照　「不老女神」靠4招維持苗條身材【多圖】
12:37 2022/08/17
【明星扮靚】46歲林心如罕晒Fit爆泳衣照　「不老女神」靠4招維持苗條身材【多圖】
【明星扮靚】黎姿分享修身飲食心得　公開修身餐單強調一種飲品成致肥關鍵
12:12 2022/08/22
【明星扮靚】黎姿分享修身飲食心得　公開修身餐單強調一種飲品成致肥關鍵

你可能感興趣

【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係　Jessica：唔想再活喺一個框框入邊
09:59 2022/06/21
【離開大台】簡淑兒與TVB結束賓主關係　Jessica：唔想再活喺一個框框入邊
【明星扮靚】52歲李嘉欣穿deep V水著拍照　「大美人」靠5大秘訣靚足半世紀【多圖】
12:21 2022/08/15
【明星扮靚】52歲李嘉欣穿deep V水著拍照　「大美人」靠5大秘訣靚足半世紀【多圖】
【明星扮靚】46歲林心如罕晒Fit爆泳衣照　「不老女神」靠4招維持苗條身材【多圖】
12:37 2022/08/17
【明星扮靚】46歲林心如罕晒Fit爆泳衣照　「不老女神」靠4招維持苗條身材【多圖】
簡淑兒 麥大力 娛樂人物職業 演員 Keep Fit 健身

最高瀏覽

【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
12:21 2022/10/08
【隱形殺手】48歲男子突腦梗塞亡　醫生：炒菜常加1物比煙酒更傷血管
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
16:14 2022/10/08
【暈倒猝死】香港仔47歲女子家中暈倒　5歲女兒急報案惜終返魂乏術
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表
09:00 2022/10/08
【落成有期】將軍澳－藍田隧道路牌現身油塘迴旋處　政府交代最新通車時間表