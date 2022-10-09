【明星扮靚】簡淑兒騷腹肌獲網民請教塑身法　靠兩大秘訣修出靚身段【內附詳情】

▲ 簡淑兒以操肌加飲食來修身。

已離巢TVB的簡淑兒（Jessica）近年迷上健身，更擁有私人健身教練資格，操得一身肌肉的她，日前於個人IG分享兩張近照。

身穿白色T襯運動褲的簡淑兒隻手束起頭髮，展示其腹肌和馬甲線，身型到Fit爆，留言道：「No matter how hard you work,，you can never please everyone.That’s why you should work hard，o please yourself!!」大意是指再辛苦也永遠無法取悅所有人，所以應該努力工作，取悅自己，為自己打氣，充滿正能量。

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▲ 簡淑兒展示馬甲線。（取自instagram）

減壓做運動操肌

網民們紛紛留言大讚她又索又瘦，有人更請教她如何操弗身材，另外蘇韻芝、梁諾妍、鄧穎芝等也留言大讚，當中姜麗文寫道：「Angel face, killa body」，簡淑兒的帖文於3日內成功吸近兩萬個Like。

其實簡淑兒於2018年的6月才開始努力做gym操肌，起初更找來私人教練教授，經過1年時間便操出馬甲線及一排6嚿腹肌，當時更於IG貼1年前跟一年後的身形對比照。

簡淑兒曾於TOPick訪問中透露，因經歷事業低潮期，加上家人歷重病，故她透過運動減壓，更從而獲得一點成就感。

▲ 2019年終於操肌成功。（取自instagram）

明確修身目標

至於鋼條身型之育成，簡淑兒話從做gym及飲食方面著手，一星期做足5日gym，每次做兩小時，體脂亦由當初18%減掉8%，降至10%，不過她強調不可操之過急。

她分享說：「起初每星期做1日gym，之後慢慢遞增，變成每星期做2日、3日或4日；飲食方面也循序漸進，先行早餐改吃麥片，當慢慢適應過後，午餐也吃得清淡，以清蒸及白烚烹調方式為主。」

而此種方法可避免體型打回原型，簡淑兒說：「我發覺不少人訂下1個月減多少磅的目標，雖然成功減磅，但很快會反彈。如果你不視之為目標，將運動變成一個生活習慣的話，就可以維持很久，而且亦不會覺得辛苦。」

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飲食要清淡

至於飲食方面，簡淑兒也以清淡為主，另外要多喝水：「主要食雞和魚，另外要減少調味料及食油，可以用少許鹽及胡椒粉調味。」

而簡淑兒更提供了一日的Keep fit餐單

早餐：一碗麥皮混合阿麻籽及藍莓

午餐：白烚雞胸菠菜沙津配牛油果醬、黑麥包一片

晚餐：蒸三文魚一塊、烚西蘭花一碗、半件蕃薯

另外，與麥大力蜜運之中的她，閒時也會約男友一起操肌，擁有健身教練牌的她，更教男友一些正確操肌動作及飲食方法。

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