【明星扮靚】簡淑兒騷腹肌獲網民請教塑身法　靠兩大秘訣修出靚身段【內附詳情】

▲ 簡淑兒以操肌加飲食來修身。

已離巢TVB的簡淑兒(Jessica)近年迷上健身,更擁有私人健身教練資格,操得一身肌肉的她,日前於個人IG分享兩張近照。

身穿白色T襯運動褲的簡淑兒隻手束起頭髮,展示其腹肌和馬甲線,身型到Fit爆,留言道:「No matter how hard you work,,you can never please everyone.That’s why you should work hard,o please yourself!!」大意是指再辛苦也永遠無法取悅所有人,所以應該努力工作,取悅自己,為自己打氣,充滿正能量。

▲ 簡淑兒展示馬甲線。(取自instagram)

減壓做運動操肌

網民們紛紛留言大讚她又索又瘦,有人更請教她如何操弗身材,另外蘇韻芝、梁諾妍、鄧穎芝等也留言大讚,當中姜麗文寫道:「Angel face, killa body」,簡淑兒的帖文於3日內成功吸近兩萬個Like。

其實簡淑兒於2018年的6月才開始努力做gym操肌,起初更找來私人教練教授,經過1年時間便操出馬甲線及一排6嚿腹肌,當時更於IG貼1年前跟一年後的身形對比照。

簡淑兒曾於TOPick訪問中透露,因經歷事業低潮期,加上家人歷重病,故她透過運動減壓,更從而獲得一點成就感。

▲ 2019年終於操肌成功。(取自instagram)

明確修身目標

至於鋼條身型之育成,簡淑兒話從做gym及飲食方面著手,一星期做足5日gym,每次做兩小時,體脂亦由當初18%減掉8%,降至10%,不過她強調不可操之過急。

她分享說:「起初每星期做1日gym,之後慢慢遞增,變成每星期做2日、3日或4日;飲食方面也循序漸進,先行早餐改吃麥片,當慢慢適應過後,午餐也吃得清淡,以清蒸及白烚烹調方式為主。」

而此種方法可避免體型打回原型,簡淑兒說:「我發覺不少人訂下1個月減多少磅的目標,雖然成功減磅,但很快會反彈。如果你不視之為目標,將運動變成一個生活習慣的話,就可以維持很久,而且亦不會覺得辛苦。」

飲食要清淡

至於飲食方面,簡淑兒也以清淡為主,另外要多喝水:「主要食雞和魚,另外要減少調味料及食油,可以用少許鹽及胡椒粉調味。」

而簡淑兒更提供了一日的Keep fit餐單

早餐:一碗麥皮混合阿麻籽及藍莓

午餐:白烚雞胸菠菜沙津配牛油果醬、黑麥包一片

晚餐:蒸三文魚一塊、烚西蘭花一碗、半件蕃薯

另外,與麥大力蜜運之中的她,閒時也會約男友一起操肌,擁有健身教練牌的她,更教男友一些正確操肌動作及飲食方法。

