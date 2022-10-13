【離鄉別井的故事】移英轉行開地產代理公司　中學老師用110萬買500呎單位

▲ 好有故事。

由簡淑兒（Jessica）主持的香港開電視節目《離鄉別井的故事》最新一集講到現時在曼徹斯特定居的Roby的故事，身為曼聯頭號粉絲的Roby，在去年決定移民英國，更選擇了曼徹斯特作為落腳點。

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移英未有從事老本行

Roby原本在香港是一位教經濟科的中學老師，但去到英國後就未有從事老本行：「都做過幾多資料搜集嘅，如果中學教師嘅話，呢邊個人工係低過香港幾多，香港嘅中學老師人工其實係全球名列前茅，咁所以都預咗過到嚟就算做返本行都會低好多人工。」

Roby透露如果要在當地繼續做本行，需要先花約兩萬鎊（約17.4萬港元）讀「學位教師教育證書課程課程」（The Postgraduate Certificate in Education (PGCE)），再三考慮下，他決定選擇創業，開了一間地產代理公司。

▲ Roby移英未有從事老本行。

用港幣110萬買500呎單位

其實Roby一向都非常識精打細算，早在移民前已經解決了在英國的住屋問題，委托地產公司遙距買了一個約500呎的單位：「我計過條數，因為如果租呢，呢邊可能稍為似樣啲嘅apartment都要八、九百鎊一個月，仲要買傢俬、電器，可能要十幾萬，再申請水電煤、寬頻，搬屋又要再申請過，我好怕呢啲嘢，最主要係英國呢邊尤其是曼城，買apartment相對平嘅。」

最終而Roby最後就花了11.5萬鎊（港幣110萬）買下單位，更笑言這個價錢在香港只可在香港買到廁所。

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移英有原因

Roby放下在香港的一切，隻身去到曼徹斯特，希望可以擺脫過去，特別是不開心的回憶和過往的包袱：「我係2020年離婚嘅，咁嗰兩年其實都唔係太開心㗎喺香港，因為之前經歷咗太多嘢，除咗香港大環境啦，自己家庭嘅事啦，所以好多時變咗個人都好似好低氣壓咁。」

他又續指當時媽媽有問他移居英國會否開心，Roby直言；「其實我在香港都不快樂。」

Roby又指若果有香港的朋友想移居英國，要有心理準備接受不同的新挑戰和困難，最重要看自己怎樣克服和調整心態。



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