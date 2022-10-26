【下流上車族】為上車向獨居長者公屋埋手　一文看清公屋租戶加名程序+條件

▲ 《下流上車族》劇照

TVB台慶劇《下流上車族》以港人買樓為奴的題材，圍繞車家為圓上車夢用盡下流手段，劇情寫實貼地，喜劇故事笑中帶淚，深受觀眾追看。

之前講到揀選理想居屋失敗，江美儀飾演的莫雯慧得知「老小三」Emma（鮑起靜飾）獨守空屋非常寂寞，加上發現對方存款不少而刻意陪伴左右。

林敏驄飾演的車志明決心向下流轉求公屋，向Emma的海景公屋埋手，氹對方在其公屋加名，不惜利用細女蔓蔓（羅毓儀飾）上演一場苦肉計的家暴戲，用盡下流手段搏同情。

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不過從劇集跳回現實世界，申請公屋加名可有幾個不同情況，一是現居出租屋邨住戶加名，二是正在輪候公屋的申請人加名，至於哪些認可人士可獲加入戶籍，哪些情況下可加名，大家又知多少呢？

現居出租屋邨住戶加名

公屋戶主欲加名的家庭成員，須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」(18歲以下家庭成成員除外)，以確保沒超出「富戶政策」下的入息及資產限額及並無擁有住宅物業權。

可獲加名的家庭成員類別，分為8個類別：

戶主的配偶

新生嬰兒或 18 歲以下兒童

戶主一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下兒女

受戶主或其配偶供養年滿 60 歲或以上的父母

受戶主或其配偶供養年滿 60 歲或以上的祖父母

恆久依賴戶主照顧的受供養親屬

現居「改建一人單位」而又符合「自動編配」計劃的住戶

年長租戶的一名成年子女。可 連同其家庭成員申請加入戶籍 ，但須通過「 一個家系」 的條件

房屋署的文件也顯示，除申請加入新生嬰兒或18歲以下的兒童可豁免「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定外，申請加入其他類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。

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輪候公屋申請人加名

而輪候公屋申請人加名，申請人的關係須為夫婦、父母、子女、祖父母或孫，最多可與一名已婚子女或孫的核心家庭共同申請。若想加入兄弟姊妹，條件是他們須為單身人士；登記後若該兄弟姊妹於輪候期間結婚，則須要除名。

再跳回劇集，閔老太獨居的公屋是以閔老太承租，而車志明與閔老太沒有血緣關係，理應無法加名到閔老太的公屋，以換取購買居屋的機會。

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