【兩台大戰】《法證先鋒V》頂上成TVB台慶劇　出動黃宗澤蔡思貝迎戰AK新劇《繩角》

除《美麗戰場》、《下流上車族》、《超能使者》外，由陳豪、周嘉洛、龔嘉欣、江嘉敏等主演的《新四十二章》原定是TVB今年四大台慶劇之一，並安排於11月中播出。

不過，最新有消息指TVB抽起《新四十二章》改播《法證先鋒V》！

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抽起《新四十二章》

有指《新四十二章》之所以被抽起，臨陣未能成功在台慶檔播出，是因劇集未能趕及在內地取得批文，未可達至與內地同步播出，故此TVB只能用另一劇集「頂替」。

《新四十二章》由《殺手》、《七公主》和《誇世代》監製陳維冠策劃，呼應《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素。龔嘉欣更在劇中「生鬚」，破格演肉類分割員，隨時有望問鼎視后，可是現在臨時變陣，應趕不及競選新一屆視后。

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《法證先鋒V》頂上

《法證先鋒》系列一直是TVB皇牌劇系列，向來叫好叫座，在2020年初播出由《法證先鋒IV》已留伏線，並開拍第5輯。

第5輯由黃宗澤（Bosco）、蔡潔擔任男女主角，二人均是首度參與此系列並一同飾演法醫。袁偉豪、蔡思貝、洪永城、王敏奕同樣有份主演。

黃宗澤、蔡潔過往曾經一同主演邵氏兄弟出品的《飛虎之雷霆極戰》、《非凡三俠》，再合作應該會有更多火花。

上年播出的第4輯，由黃浩然、李施嬅、譚俊彥主演，湯洛雯頂替黃心穎出演記者徐意，全劇最高收視達40點。來到第5輯，相信一眾《法證》系列的劇迷也十分期待呢！

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遇上ViuTV《繩角》

有指《法證先鋒V》將於11月14日播出，即是會遇上由周國賢、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、蘇麗珊、林愷鈴、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）等主演的《繩角》。

劇集原名是《死角》，改編自同名漫畫，並以拳擊為主題。在預告片段中，已看到AK、Alton、Lokman的拳手造型。

TVB皇牌劇遇上MIRROR成員人氣加乘的劇集，看來兩台收視戰又再將開始！

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