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【超能使者】劉穎鏇演MK妹屈陳山聰「胸襲」　入行6年半工讀完成大學課程【多圖】

娛樂 12:36 2022/11/04

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劉穎鏇昨晚於《超能使者》首登場。

TVB台慶劇《超能使者》緊接《美麗戰場》播出，劇情比起後者緊湊，昨晚（11月3日）播出的第4集已有第二位女主角登場，就是繼2018年《兄弟》後第二度演打女的劉穎鏇。劉穎鏇一出場便以桃紅色小背心亮相，大騷纖腰兼長腿，更以shocking pink眼妝成為其標誌，造型非常吸睛。

【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】

劉穎鏇在劇中飾演個性豪放的MK妹「Open」，向債仔收數不遂搶走銀包取錢，「正義使者」陳山聰見狀即追她到街上，二人大打出手之餘，劉穎鏇更出古惑招數，將陳山聰隻手放在其心口，誣衊對方非禮。

她在新劇《超能使者》播出前已獲得不少迴響，預告片段有不少性感鏡頭，除了穿上泳裝大騷驕人上圍，全裸露背上陣演出浴戲，認真搏到盡。劇集早於兩年前已經拍攝，當時她表示為了這場露背出浴戲，特意跑步兼且控制飲食修身，直言身形比起選美時更加fit。

劉穎鏇劇中性感造型：

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三料港姐亞軍

現年25歲、港姐出身的劉穎鏇（Tiffany）於2016年參加《香港小姐競選》勇奪亞軍，同時獲得「最上鏡小姐」及「現場最受歡迎佳麗獎」三個獎項。

她本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，為演藝事業放棄面授課程，決定留港發展，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

從小在美國長大的劉穎鏇，鬼妹仔不懂書寫中文，初入行在中文劇本上用拼音學習，幸好從小父被親強迫講廣東話，有一定的基礎，苦練多年後終於大有進步。

（Instagram圖片）

【超能使者】劉穎鏇僅以毛巾蔽體拍打戲　Tiffany接受特訓做打女零怨言

今年榮升女一

入行至今6年，一直備受TVB力捧，她早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《踩過界II》、《大步走》、《鐵拳英雄》、等，不少劇集的戲份相當重。

2018年憑《兄弟》中打女「Zero」一角獲提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」。去年在劇集《大步走》擔任第二女主角，單戀生父陳山聰。同年在《萬千星輝頒獎典禮2021》入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

今年於《青春不要臉》首度榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。如今在《超能使者》中又以多個性感造型亮相做打女，戲份極重，有指其演出搶盡同劇的王君馨鏡，令對方不滿離巢北上發展。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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