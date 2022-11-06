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【綠葉王】余子明濃痰太多安排入院　兒子交代子明叔身體近況

娛樂 10:58 2022/11/06

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現年78歲的藝人余子明於今年一月份在家中跌倒，此後活動能力大幅減弱，左邊身暫時癱瘓。家人送其入院後經醫生診斷，證實為缺血性中風；住院10日後醫院批准其回家休養。

積極治病的子明叔努力做運動、物理治療及針灸，在3月時又觀賞有份演出的《940920》。 

子明叔長子Elvin替爸爸經營IG， 不時交代爸爸的身體狀況。Elvin指子明叔因濃痰太多化不開，擔心他會出現併發肺炎，故安排入院檢查。 

【缺血性中風】余子明患缺血性中風半身不遂 腦科醫生教判斷中風先兆3招減風險

《940920》

子明叔再入院 

在本周五（11月4日），子明叔IG再有更新，上載了一張2019冠狀病毒檢測陰性的訊息截圖，並寫道：「《濃痰化不開》🎶痰越濃 越會化不開 說不清那未來…🧔🏻‍♂️小編按：上晝仲眼仔碌碌影相，下晝就叫車入廠維修。」 

子明叔因濃痰太多化不開而被家人安排入院，家人每天只有指定一小時的探訪時間，也需準備48小時核酸陰性報告。 Elvin也不忘搞笑地指爸爸是「鍾意周華健首花心多啲」 。

Elvin接受傳媒訪問，指子明叔在11月1日（星期二）入院、11月4日（星期五）退燒，並由醫護幫手抽痰同拍痰，以免積痰嚴重演變成肺炎。

他又指爸爸有胃口、可吃糊仔，身體活動能力較差、不能用語言表達，但思路卻十分清晰。 

網民留言替子明叔打氣，「希望爺爺快啲可以返屋企食鍾意食嘅嘢」 、「轉天氣係爭啲 希望爺爺快啲好返」、「煲果皮水飲下？祝早日康復」 、「好快好返 然後食正野」。  

子明叔眼仔碌碌！（IG圖片）

近來身體明顯退步

在IG上所見，子明叔明顯消瘦不少，「老細叉滿電，不過近來身體明顯退步咗；怕佢吞藥會濁親所以大粒嘅藥丸要磨碎。」當子明叔看到兒子舉起手機影相時，就變得精靈呢！ 

Elvin過往也有帶子明叔出外品嚐美食、到公園吹海風等，也少不了是替爸爸𢱑痕。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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