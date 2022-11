【樂壇新人】雲浩影受歡迎或成新人王　任暟晴前日出歌趕及挑戰鍾柔美

▲ 雲浩影(Cloud)、鍾柔美(Yumi)和任暟晴(Jasmine)為樂壇新人大熱。

臨近年尾,各大音樂頒獎禮即將派發年度成績表,歌手和樂迷都對此十分緊張。

今年,曾參加ViuTV節目《全民造星III》的寰亞歌手雲浩影(Cloud)、參加過TVB節目《聲夢傳奇》的鍾柔美(Yumi)和參加《聲夢傳奇2》的任暟晴(Jasmine)討論度最高,你最支持哪位歌手?

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

雲浩影(Cloud)

25歲的Cloud曾為兒童歌手組合Honey Bees成員,她於2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》,觀眾投票獲第一,評判評分排行第七,總成績為第四名,可見她大受觀眾歡迎。

今年,Cloud推出了《願望之翼》、《到了那裏就對吧》、《密切接觸者》及《氣流》,多首音樂作品均獲樂迷愛戴。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

鍾柔美(Yumi)

「聲夢四小花」After Class成員之一的Yumi最近推出新歌《wanna be close to you》,是繼今年2月出道作《Breakin' My Heart》後再推出的音樂作品。

Yumi今次特意更換了7個造型,以百變少女示人,備受不少米粉力撐。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

任暟晴(Jasmine)

Yumi師妹Jasmine為《聲夢傳奇2》的冠軍新星,從小便接觸音樂的她年紀小小便擁有豐厚的音樂CV,並於本月初與一眾《聲夢傳奇2》參賽者一同舉行《聲夢傳奇2「Prom Night」》演唱會,為其首次參與的公開售票演唱會。

Jasmine於前日(5日)推出首支個人單曲《Breath Away》並正式出道,歌曲於《聲夢傳奇2海外踢館賽》中首播推出,成功趕及尾班車競逐新人獎項。

