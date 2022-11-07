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【樂壇新人】雲浩影受歡迎或成新人王　任暟晴前日出歌趕及挑戰鍾柔美

娛樂 14:27 2022/11/07

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雲浩影（Cloud）、鍾柔美（Yumi）和任暟晴（Jasmine）為樂壇新人大熱。

臨近年尾，各大音樂頒獎禮即將派發年度成績表，歌手和樂迷都對此十分緊張。

今年，曾參加ViuTV節目《全民造星III》的寰亞歌手雲浩影（Cloud）、參加過TVB節目《聲夢傳奇》的鍾柔美（Yumi）和參加《聲夢傳奇2》的任暟晴（Jasmine）討論度最高，你最支持哪位歌手？

【聲夢傳奇2】海外優勝者來港踢館　Jasmine出道作《Breath Away》首度曝光

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雲浩影（Cloud）

25歲的Cloud曾為兒童歌手組合Honey Bees成員，她於2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，觀眾投票獲第一，評判評分排行第七，總成績為第四名，可見她大受觀眾歡迎。

今年，Cloud推出了《願望之翼》、《到了那裏就對吧》、《密切接觸者》及《氣流》，多首音樂作品均獲樂迷愛戴。

【全民造星】雲浩影拍新歌《願望之翼》MV仙氣滿溢　Cloud追歌手夢放棄當OL【多圖】

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鍾柔美（Yumi）

「聲夢四小花」After Class成員之一的Yumi最近推出新歌《wanna be close to you》，是繼今年2月出道作《Breakin' My Heart》後再推出的音樂作品。

Yumi今次特意更換了7個造型，以百變少女示人，備受不少米粉力撐。

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任暟晴（Jasmine）

Yumi師妹Jasmine為《聲夢傳奇2》的冠軍新星，從小便接觸音樂的她年紀小小便擁有豐厚的音樂CV，並於本月初與一眾《聲夢傳奇2》參賽者一同舉行《聲夢傳奇2「Prom Night」》演唱會，為其首次參與的公開售票演唱會。

最新影片：林海峰、蘇玉華專訪

Jasmine於前日（5日）推出首支個人單曲《Breath Away》並正式出道，歌曲於《聲夢傳奇2海外踢館賽》中首播推出，成功趕及尾班車競逐新人獎項。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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