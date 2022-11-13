【永順街39號】Anson Lo新歌MV邀陳漢娜再合作　教主憶初戀情人：刻骨銘心

教主盧瀚霆（Anson Lo）在今年推出過編曲澎湃的《Mr. Stranger》及《King Kong》後，Anson Lo在本年第三首個人派台歌風格一轉，推出由黃偉文（Wyman）填詞的板情歌《永順街39號》。

此外，繼《不可愛教主》後，Anson Lo再找來陳漢娜（Hanna）為他的MV任女主角合演情侶，雖然甜蜜畫面升級，但當中卻是個分手故事。

永順街39號其實是Anson Lo當年就讀的小學地址，用這做歌名，全因教主的初戀發生在小六。這是首很Personal的作品，Anson Lo希望透過歌曲分享這段Puppy Love，也罕有地表達他對愛情的遺憾與初衷。

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刻骨銘心愛情

在灌錄這歌時，腦海裡不斷出現與初戀情人一起的畫面的Anson Lo稱：「講愛情，大家都可以relate到，因為大家都會有愛戀嘅經歷，唔一定係相戀，亦可以係暗戀，但不論係點樣嘅經歷，會有好或壞嘅遺憾，都會係非常刻骨銘心，即使相隔多年後，依然唔會忘記。」

繼《不可愛教主》後，Anson Lo第二度邀得Hanna合作拍MV。上次是個女追男的小故事，今次則來個劇情大逆轉，變成Hanna狠飛教主：「今次係特登想搵返Hanna，因為感覺似係《不可愛教主》第二個時空之下嘅戀愛故事。」教主解釋說。

今次《永順街39號》MV的故事講述Hanna是Anson Lo的初戀情人，但女方提出分手後，男方要決定負責養他們曾經一同養的小狗仔：「我最後決定都係養嘅，因為照顧隻狗仔嘅劇情，代表我雖然冇咗呢個情人，但佢永遠會留喺我心底裡面，仍然擁有呢段回憶，會好珍惜呢段回憶。」

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教主讚小狗可愛

與小朋友或動物合作演戲，向來是高難度挑戰，今次Anson Lo遇上貴婦狗忌廉，當中有不少互動場口。

而乖巧的忌廉，就連Anson Lo都大讚他得意：「忌廉比我想像中合作，其實好多狗仔怕生保，但佢任摸唔嬲，想同佢Kiss佢又肯。」

拍攝時，Anson Lo與狗仔只是第一次見面：「佢已經好叻仔，而且一直都相處得好地地，但唔知點解，有一個場口係講我見到佢不停舔我時，我想摸返佢，有比較Close嘅互動，去表達我開始接受佢，但一Roll機，我遞隻手埋去，佢就突然退後，又或者突然有好震驚嘅反應，冇跟劇本而逃避我，我完全唔知點解，不過佢盡咗力喇！」

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