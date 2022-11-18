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【星二代】愛女許惠菁明年出嫁預告兩地擺酒　傳許紹雄送4千呎獨立屋作新婚禮物

娛樂 17:08 2022/11/18

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許紹雄愛女許惠菁（Charmaine）將於明年年底出嫁！

資深演員許紹雄的愛女許惠菁（Charmaine）將於明年結婚，嫁給拍拖6年的男友Shane，且計劃於香港及新加坡兩地擺酒，宴請各地的親友到場見證。

有指愛女心切的許紹雄已斥資逾2千萬港元於新加坡購入一個4千呎的獨立屋，送給Charmaine作為新婚禮物。

【廿四孝爸爸】許紹雄打本700萬讓女兒開Cafe　Benz雄邀黃子華試愛女手藝

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疫市創業

許紹雄自2018年退休後舉家移居新加坡，且於2020年打本700萬予女兒Charmaine開Cafe，在疫市下創下佳績，「兩年抱三」的她已開設了3間食店，甚受歡迎。

她最近獲香港品牌邀請合作，在尖沙咀商場內開設限定甜品店，吸引黃子華、佘詩曼、等星級食客到場支持。

【移居新加坡】許紹雄移居新加坡享寫意生活　Benz雄逛街市買餸過打發時間　

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男友去年求婚

Charmaine不但事業發展順利，男友Shane去年趁Charmaine與家人回港慶生期間，送上驚喜求婚，場面浪漫又溫馨。

兩地擺酒

許紹雄透露愛女將於明年年底出嫁，由於Charmaine的未婚夫Shane是新加坡人，故計劃會於新加坡和香港兩地亦擺酒。他又將抱孫一事交由女兒和未來女婿計劃，未有給二人壓力。

有指許紹雄為愛女斥資2300萬港元，在新加坡購入一間4000呎的獨立屋，作為Charmaine和Shane的新婚禮物。

撰文 : TOPick柴犬出動

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