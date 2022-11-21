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【食用安全】港爸上網自學整頂級「醬油蟹」　網民：一家4口「成家肚痾」

食用安全 14:03 2022/11/21

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近日潮興食「醬油蟹」，但生醃蟹的安全性一向存疑，食用時小心禍從口入。近日有網民便分享家人早前看見網上有相關食譜片段，於是便專登買了「royal級」的蟹，照辦煮碗在家自製「醬油蟹」。不幸的是，一眾家人食用後卻大感不適，指「1日後一家4口爭用1個廁所」、「成家肚痾」。

最新影片:

網民昨日(20日)於「連登討論區」發帖，指父親於網上一個煮食頻道見到有人教弄「醬油蟹」，於是便躍躍欲試，更專登買了「royal級」的貴價蟹作材料，作品完成時，更是「滿心歡喜、好有成就感咁話正呀大家一齊食」，惟最終一家4口食畢的結果竟是「1日後一家4口爭用1個廁所」。

事件曝光後，不少網民均質疑醃製生蟹的安全性，「生食蟹係自殺行為」、「中寄生蟲就冇得救」、「仲信落酒可以殺菌」、「生吸蟲」，有人則取笑事主「大個仔啦仲想推隻鍋比人, 選擇食就自己承擔風險」，「人哋齋整唔食，你哋就明知係生嘢都食」。

醃製生蟹並不能消滅細菌和寄生蟲

根據香港食安中心所指，因磅蟹的生活環境極有可能存在寄生蟲，故在其身上發現寄生蟲並不罕見。一般而言，進食生或半生熟的蟹會增加患上食源疾病的風險。

以酒、醋、豉油、蒜頭及辣椒等醃製生蟹也不能消滅這些細菌與寄生蟲。只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。呼籲市民避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹。

而且，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體：

  • 淡水蟹：衞氏並殖吸蟲(又稱為肺吸蟲)
  • 生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：可能感染天然存在於水域的霍亂弧菌
  • 生長在河口和近岸水域的蟹：體內則可能有副溶血性弧菌。

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責任編輯：羅嘉欣

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