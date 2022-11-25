【過時‧過節】毛舜筠捱冷教Edan演戲　毛姐靠兩女兒為婚姻保鮮：一起學習成長

▲ 毛舜筠跟曾慶宏接受TOPick訪問。

毛舜筠近日被冠以「鏡媽」的稱號，因為連續3部電影《阿媽有咗第二個》、《過時．過節》》、《死屍死時四十四》也跟MIRROR成員結片緣。

當中，毛姐跟「登神CP」於新片《過時‧過節》合作，早前毛姐跟導演曾慶宏齊齊接受TOPick訪問，她大爆拍攝期間為令呂爵安添信心，捱冷在片場陪伴對方兼監場，對後輩可謂陪伴照顧有加。

該片以家庭溝通為主題，毛姐也分享其夫婦相處之道，跟區丁平愛足27年，雙方學習將愛宣之於口，她說：「『恩愛』二字太膚淺，因為這並非童話故事，始終要兩人一齊學習成長。」至於導演相隔多年跟家人關係破冰，曾慶宏說：「關係是要小一步地改變，最重要先有人踏出第一步。」

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▲ 新晉導演曾慶宏（左）與毛舜筠。（陳慧安攝）

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道盡家人相處問題

由新晉導演曾慶宏執導的《過時·過節》故事為導演自身家庭經歷而啟發得來，道盡家人之間的溝通和相處問題。

毛舜筠表示，首次看劇本已被故事吸引：「電影講述人與人的關係，在中國人社會經常出現這些情況，之後見到導演之後，知道是他的自身故事時，更加想跟他合作，不過監製說資金有限只得300萬，我覺得大家經常說要『傳承』，這是一個好機會幫下新導演和演員。」

▲ 毛舜筠戲中為一名家庭主婦。（劇照）

曾慶宏表示電影裡部份原型角色是其家人，而他如主人翁「阿揚」一樣，曾於10多歲時離家出走。

問毛姐初聽到這故事可覺心酸，她說：「我覺得這並非悲劇，只是一個現象和情況，在很多家庭裡都會發生溝通問題，包括男人與女人之間，尤其在中國人社會裡，男人比較大男人主義，男主外，而女人的角色又是甚麼呢？除了是家庭主婦外。」

毛姐自言很幸福，父母相處和諧，父親不時讚美母親，母親自覺得是最幸福的女人：「但這情況是少至又少，通常女人投訴身邊男人不懂表達自己，所有事也理所當然。所當看到劇本時我感覺好真實，十個有九個家庭都發生類似事件。」

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毛姐提攜後輩

戲裡，毛姐跟謝君豪為一對陷入婚姻危機的夫婦，而呂爵安跟談善言飾演兩人的子女，原來試鏡當天毛姐也有在場，她大讚Edan這位新貴：「由他第一日見到我時很緊張，聲音在喉嚨裡發不出來，到大家接觸多了，感覺他是一個很有heart的演員，每件事也想做得好好，他會約我一起圍讀劇本，叫我多教他幾次。」

即使自己沒有戲份，毛姐也會在場陪Edan開工，在旁擔任她的「演戲導師」，毛姐說：「每一次我都會出現幫他和Anson對劇本，希望節奏上拿挰得準確點，他們在喜劇上表現不錯，但拍劇情片演繹方式有所不同。」

毛姐說Edan很受教：「雖然我在場會令他緊張，但他很想我在場，他覺得有我在場會安心點，他想得到我的認同，會問我『咁樣做得唔得呀？』，他是一個很特別的年青人。」毛姐對後輩很加以照顧：「我很想傳承下去，並非得個講字，心裡好想幫他們。另外拍電影是團隊工作，如果其他人演得不好，我都會有遺憾。」

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彼此惺惺相惜

導演曾慶宏原本找到一個跟他很似的演員，最後卻挑選了Edan，他說：「因為角色心底已好糾結，而Edan給人很陽光的感覺，可以讓沉溺中帶有希望，這是他獨有的氣質。」

縱然有信心不足和咬字問題，不過曾慶宏謂Edan表現比預期好，大家同屬電影圈新人，有種惺惺相惜感覺。

曾導演表示：「我跟他同屬不輕易放棄的人，去到尾段那場情緒繹放的戲碼，若果我倆其中一人放棄，就完架啦。假若他覺得試夠不再喊時，我亦不會勉強他，反之亦然，但我們有著一種默契，他知道我好著緊套戲，我亦明白作為一個演員，這一關口對他很重要，結果他演得到，更賦予角色另一氣質。」

▲ （陳慧安攝）

Edan乖仔最識做

Edan拍攝這幕爆喊戲時，毛姐亦有在場，她說：「據我以往經驗，估計有些人放棄了，或用其他方法去演繹便算，但我覺得真情永遠是最好。拍攝那晚天氣很凍，我也在想『係咪要算呢？』，但他們要演到為止，這份堅持我很欣賞。」

毛姐於《阿媽有咗第二個》及《過時過節》分別跟MIRROR的4位成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安和柳應廷合作，毛姐謂四子性格各異，溝通方式也大不同。

她細說：「Edan跟Anson會比較接近，他們很愛跟人溝通，至於姜濤跟Jer似我兩位女兒，傳短訊給他們會三日後才回覆，我問女兒為何那麼遲才覆，她們說whatsapp是這樣用，並非即時架，如果唔係就打電話啦，相信年青人就是這樣，是正常吧。」

毛姐大爆4位「仔仔」裡，Edan最識做，她說：「Edan跟Anson半個小時就會回覆，所以跟他們溝通好一點，即時表達他的想法，或者節日時會找我，Edan就最快跟我說：『媽！中秋節快樂」，你會感覺好甜吧！』」

▲ 毛舜筠先後跟幾位「鏡仔」合作。（取自instagram）

喜與年青人合作

對於4位後輩，毛姐也很疼惜，戲內戲外也如母子一樣：「尤其阿Jer最愛爹我，會稱呼我做媽咪，Anson也很可愛，雖然我們沒演過母子，他也叫我做阿媽，心裡像多了4個兒子一樣，我覺得自己好幸運，有如此可愛的男生做我兒子。」

毛姐直言愛跟年輕人合作，可以令自己朝氣勃勃，她說：「一來我兩位女兒不在港，二來年輕人很真性情，一起食飯、傾偈和在我家裡走來走去，我很享受這種關係。」

▲ 毛姐跟歐丁平育有兩女。（取自instagram）

女兒成最佳橋樑

《過》片講述家人溝通問題，毛姐跟丈夫區丁平結婚27年，她不諱言丈夫有點大男人性格，她說：「如果說我們沒有拗撬，大家相處得好好，你也不會相信吧。現實是每個家庭也有開心和不開心的事情，某些時候我覺得他可以坦誠和溝通多一些，但某時候又覺得他很細心，總有缺點和優點。」

毛姐謂一對女兒成為夫婦間的溝通橋樑，她說：「由於她們在外國受教育，說話比較坦蕩蕩，譬如女兒會說：『爹地，你可不可以表達多一點？人家幫了忙，可以表達出好欣賞。』，老公亦喜愛女兒這份坦承，所以兒女在身邊是好重要，令父母幾十年的關係變得更好。」

毛姐續說：「老婆要求老公改變是沒可能，反之亦然，但有兒女做中間人會好多了，譬如說『爹地你可不可以說聲多謝，你覺得好吃可不可以讚下』，又譬如爹地做了一些好浪漫的事，媽媽會不會表達下感受。」

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共同學習一起成長

夫婦間的溝通要一路學習、一起成長：「無論多久的婚姻，都需要雙方一起學習，某些人愛說你們很恩愛，我覺得『恩愛』這二字太籠統啦，這個並非童話世界，定會有一般家庭夫婦面對的事情，包括生活習慣和性格問題，但如何行到老呢，是需要好多東西學習。」

至於導演曾慶宏年輕時想父母多點溝通，由於太過「用力」，反而適得其反，他說：「我經常擔任一個角色，就是希望促成父母溝通得更好，由於他們溝通不到，失望之下我決定離家。後來我明白是需要時間，並非想就溝通到，另外需要技巧，並疼明白了那道理就可表達那情感。」

經過多年來的思考，曾導終於有所領悟，他說：「原來是需要一小步一小步去改變，另外要令對方願意去改變，好似現在我長大了，我先向爸爸釋出善意，發覺其實他都想溝通，慢慢一小步去改進。」

至於毛姐跟兩位女兒溝通循好好，母女關係親密，她說：「在傳統中國人社會裡，認為父母不可經常讚賞兒女，讚特多會壞，或者做到某標準才會讚，我不愛用這套。第一，不可一視同仁，要因才施教，第二說到關心兒女，某些人重質不重量，但我明白兩樣都重要，父母要經常陪在兒女身邊，直至她獨立為主。」

服裝：MAX MARA

髮型：Domanic tao@Orient 4

化妝：晴

場地：FWD House 1881

記者：游艾維

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