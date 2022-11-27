【回歸香港】蔡少芬一家回流香港　傳歷封城之苦決定離開上海

▲ 蔡少芬待上海解封，即一家人搬回香港。

蔡少芬跟丈夫張晉結婚14年，育有兩女一子，早年已北上發展的蔡少芬在內地撈得風山水起，去年更索性全家移居上海生活。

惟上海爆發嚴峻疫情時當局實施封城，糧食、物資等出現短缺，可能為子女著想，待上海解封後，蔡少芬近日一家五口已秘密搬回香港。

【明星豪宅】蔡少芬移居上海1年遇封城 內地豪宅放租疑舉家搬回香港

▲ 蔡少芬日前一家去郊遊遊。（小紅書截圖）

日前蔡少芬於社交平台分享一家五口到大嶼山郊遊的相片，當中Ada寫道：「其實開心好簡單，最緊要好玩！」

只見Ada一家玩得開心，9歲二女信兒在士多前玩跳飛機，而張晉即跟3歲細仔樂兒玩盪韆鞦，而Ada更分享兩張素顏照，只見Ada氣色不錯，其中一張相更是喐嘴，不少網民大讚她素顏膚質好。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

網民留言：「看得出娘娘玩得很開心！」、「最最最重要的是一家人在一起整整齊齊。」

Ada曾於內地綜藝節目大讚上海生活「好得沒得再好了」，對新居住環境感到十分滿意，

▲ 蔡少芬一家三口。（取自微博）

不過今年6月，有報道指Ada一家打算搬返香港，當時有地產經紀將Ada的豪宅在網上放租，並指Ada一家剛剛搬走，租客可以立刻入住。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕 蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好

據網上資料顯示，蔡少芬之前所住的上海翠湖天地御苑屬市中心優越地段，從地產經紀上載的相中所見，單位是複式設計，面積共324平方米（約3487.5平方呎），單位共有4房、兩廳以及4個洗手間，傢俬時尚、家電新淨，而豪宅內的裝修以簡約現代風格，以白色為主色調。

客廳空間十分闊落，中間放置L型梳化和木製茶几，盡顯品味。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R