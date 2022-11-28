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【食用安全】街市$90買5隻蟹驚見藍殼　海鮮專家李彩華解構食用風險

食用安全 17:59 2022/11/28

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網民揭街市驚見「藍殼蟹」求助，專家表示情況並不常見，市民可安心食用。

食物特別是海鮮定必要確保安全才可食用。近日有網民分享自己到街市買蟹的經歷，發現其中一隻蟹的外殼竟呈藍色，故於網上群組求助，而特別的蟹殼顏色亦同時引起網民熱烈議論。

最新影片：

據Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」，有網民日前發帖，指家人於大圍街市中購買了一份價值90元的蟹。從事主上載的圖片中可見，一份蟹中有6隻，然而卻有其中一隻蟹的外殼是呈藍色。

    點擊圖片放大
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事主其後續指，魚檔的職員告訴她會出現如此情況皆因「隻藍色蟹換殼」。心存懷疑的事主故於網上發文求助，「隻藍色蟹會唔會污染咗」。事主隨後更表示自己有進食了那隻「藍殼蟹」，並分享圖片表示，蟹除了顏色有點特別以外其他一切正常，引起網民熱議。

    點擊圖片放大
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香港海鮮聯合總會主席李彩華就事件接受TOPick訪問時表示，藍殼蟹的出現主因是染色體問題：

就可譬如為人類的皮膚一樣，每人身上的膚色亦或許有少許不同，而非每人亦「一模一樣」。

李彩華續指，「藍殼蟹」的出現罕見，並不會常見於日常生活中。然而，「藍殼蟹」的結構與一般蟹無異，並沒有食用安全風險，可以安心食用。

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責任編輯：羅嘉欣

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