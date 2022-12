【禿髮危機】57歲劉美君頭頂驚現「鬼剃頭」　最型嫲嫲豁達面對身體警號

57歲的劉美君(Prudence)不時在社交平台上載做運動的照片及短片,為一身完美腹肌下了不少苦功。Prudence早結婚、早生育,已有分別8歲及5歲的孫仔孫女,堪稱娛樂圈中最型的嫲嫲。

向來生活健康的Prudence,身體狀況響起了警號,皆因她於社交平台上透露自己患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃,更大方公開出現斑秃的頭頂位置,並豁達地稱:「It's not the end of the world!」

54歲劉美君公開練靚腹肌秘訣 娛圈最型嫲嫲每日7分鐘planking

出現「鬼剃頭」

Prudence在社交平台上分享一張四格相,既有展示腹肌,又有拍下頭頂脫髮情況的兩張相,也有一張是她「O嘴」並指著頭頂的相。她在帖文中指自己在11月時發現頭頂出現斑秃,她坦承自己有感到過不開心,但依然抹去自己的一些眼淚,依然掛上笑容地去出席派對。

她認為這樣的情況並不代表世界已經結束,更選擇以分享取代隱藏,又指自己有機會掉光所有頭髮,也不希望大家看到她是光頭時感到震驚。她透露自己現時正接受治療,但不能保證會否有成效,也覺得應該要接受自己不能改變的事。

On Nov 20, 2022, a new friend came into my life, her name is " Alopecia areata ". I was getting ready to go to a dinner party and discovered this bald patch ( 4-5 cm in diameter ) on top of my head.



Was I devastated? YES !



Was I so upset that I couldn't move on with my life? NO, I wiped off a few tears, fixed myself up and attended the party with a smile on me.



It's not the end of the world ! Instead of hiding, I'm sharing my journey with you peeps because there's a chance that I might lose all my hair one day, and I don't want you to be in shock if you see me #bald ! I'm currently receiving treatment, however, there's no guarantee that it'll work. It is what it is, we all know that we should accept things that we cannot change, right?!



My life, My journey, No secret, No burden



