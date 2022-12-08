【減肥大作戰】1杯熱朱古力肥過漢堡　5款懶人必備低卡可可沖劑

▲ 1杯熱朱古力肥過漢堡！注冊營養師推薦5款懶人必備低卡可可沖劑。

聖誕將至，最啱飲一杯暖笠笠嘅熱朱古力。不過，熱朱古力出名較高熱量，令減肥人士卻步。Nutri Life 營養顧問中心旗下營養師，就有5款懶人必備低卡可可沖劑推介！

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據Instagram專頁「Nutri Life 智悅營養顧問中心」，註冊營養師李珮璇（Wendy）表示，咖啡店售賣的一杯熱朱古力，熱量有將近300卡，比吃一個漢堡包更肥！想避免墮入肥胖陷阱，她推薦5款低卡熱朱古力沖劑及可可粉，只要加熱水冲泡即可飲用，且每杯熱量最多80卡，實屬懶人減肥必備恩物。

而在5款減肥朱古力奶中，Wendy私心推介「G&B Cocoa 可可粉」，因其朱古力味特別香濃，配搭麥皮、奶昔都非常出色。點擊大圖獲取詳情：

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⁣另外，Wendy教路，如果想控制體重同時補鈣，更可以自製低脂低糖朱古力奶。方法是用1湯匙熱水，拌勻1包代糖和1湯匙無糖可可粉，再加入熱脫脂奶即可。⁣

內容獲「Nutri Life 智悅營養顧問中心」授權轉載。

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責任編輯：張沛