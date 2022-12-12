  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出

娛樂 11:33 2022/12/12

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 陳奕迅 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鍾麗淇為愛女搞生日派對。

鍾麗淇（Margaret）2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

不過Margaret從沒怨天尤人，一直用愛悉心照料照顧Isabella，希望女兒每天都過得開心，更形容女兒是「戰士小公主」非常叻女。

最新影片推介：Anson Lo阿Jer專訪

【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

為愛女慶祝12歲生日

12月10日是Isabella的12歲生日，愛錫女兒的Margaret為她舉辨了一個生日會，除一班小朋友參與，好姊妹湯盈盈及周家蔚亦有出席，穿上一身紅噹噹的Isabella可以自己坐在椅子上，望住慢慢升上天花板的氫氣球，展露燦爛笑容，表現開心。

而妹妹Michela更攬着家女Isabella合照，二人感情相當好，之後當然不少得還有全家福，見Isabella沒有用拐杖，由媽媽Margaret攬到實一實，溫馨滿載。

Margaret留言：「愛你愛你愛你We love YOU!!!!!!!! Happy 12 Birthday my Bella!! 」最後更強調家人是她的所有。好姊妹佘詩曼、周家怡、陳敏之等亦有送祝福。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

透露女兒現時情況

Margaret接受傳媒訪問時透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，又透露囡囡現在重約25kg（約55磅）。

問到她經常要攬實女兒周去會否感到吃力？她指有時身心都感到疲累及艱難，但只需要提醒自己，有這樣美好的日子來度過難關，就令充其充滿力量。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

不求令出 盼女兒健康成長

Margaret曾受訪時女兒因病常會突發性抽筋，她們一家已懂得如何應付，每次女兒抽筋時，便會即時為她打針，及召救護車送入院。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」

她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

Margaret現時成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【母親節】鍾麗淇渴望大女可叫一聲媽媽　堅強母親：女兒每日有點進步已好開心
16:17 2022/05/07
【母親節】鍾麗淇渴望大女可叫一聲媽媽　堅強母親：女兒每日有點進步已好開心
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
12:18 2022/06/21
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

你可能感興趣

【母親節】鍾麗淇渴望大女可叫一聲媽媽　堅強母親：女兒每日有點進步已好開心
16:17 2022/05/07
【母親節】鍾麗淇渴望大女可叫一聲媽媽　堅強母親：女兒每日有點進步已好開心
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
12:18 2022/06/21
【戰士媽媽】月初一家四口確診新冠肺炎　鍾麗淇讚兩女堅強抗病：一起度過難關
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
17:51 2022/09/02
【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐　 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲
鍾麗淇 娛樂人物職業 佘詩曼 周家蔚 湯盈盈 演員 爸媽心聲 家庭教育 家庭關係 罕見病

最高瀏覽

【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
15:22 2022/12/11
【絲打圍爐】唐詩詠機智擊退「鹹豬手」　解釋離巢大台真正原因
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
12:34 2022/12/11
【世界盃2022】黃心穎與泥鯭情侶檔現身聚會 　融入男方朋友圈證感情穩定？
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘
09:25 2022/12/11
【身高困擾】19歲少女154cm嫌太矮 做手術斷骨增高下場超慘