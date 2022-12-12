【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日　多年照顧愛女不求付出

▲ 鍾麗淇為愛女搞生日派對。

鍾麗淇（Margaret）2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

不過Margaret從沒怨天尤人，一直用愛悉心照料照顧Isabella，希望女兒每天都過得開心，更形容女兒是「戰士小公主」非常叻女。

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【媽媽的驕傲】幼女照顧患罕見病家姐 鍾麗淇為幼女舉動感到驕傲

為愛女慶祝12歲生日

12月10日是Isabella的12歲生日，愛錫女兒的Margaret為她舉辨了一個生日會，除一班小朋友參與，好姊妹湯盈盈及周家蔚亦有出席，穿上一身紅噹噹的Isabella可以自己坐在椅子上，望住慢慢升上天花板的氫氣球，展露燦爛笑容，表現開心。

而妹妹Michela更攬着家女Isabella合照，二人感情相當好，之後當然不少得還有全家福，見Isabella沒有用拐杖，由媽媽Margaret攬到實一實，溫馨滿載。

Margaret留言：「愛你愛你愛你We love YOU!!!!!!!! Happy 12 Birthday my Bella!! 」最後更強調家人是她的所有。好姊妹佘詩曼、周家怡、陳敏之等亦有送祝福。

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透露女兒現時情況

Margaret接受傳媒訪問時透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，又透露囡囡現在重約25kg（約55磅）。

問到她經常要攬實女兒周去會否感到吃力？她指有時身心都感到疲累及艱難，但只需要提醒自己，有這樣美好的日子來度過難關，就令充其充滿力量。

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不求令出 盼女兒健康成長

Margaret曾受訪時女兒因病常會突發性抽筋，她們一家已懂得如何應付，每次女兒抽筋時，便會即時為她打針，及召救護車送入院。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」

她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

Margaret現時成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

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