【法證先鋒V】靚媽蔣怡拒全職湊仔　演反派滿足戲癮：每天被挑戰情感極限

▲ 蔣怡希望可以兼顧事業和家庭。

TVB台慶劇《法證先鋒V》內，蔣怡咖啡店老闆娘「林凱馨」日前已登場，雖然出場不算很多卻是十分關鍵的角色。

蔣怡接受TOPick專訪，談及飾演心理有問題的角色，她表示過足戲癮，而且現時45歲的她坦言當媽媽後，豐富了人生經歷，有助演戲。

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▲ （陳慧安攝）

黃宗澤要求高

於《法證先鋒V》裡，蔣怡跟黃宗澤有不少對手戲，其中更要情挑對方，Coco大讚黃宗澤對演戲要求高，演得又夠放，二人首次合作已有火花。

Coco說：「劇裡要催眠人，以語言教唆人去犯罪，所以對白比較多，我收到劇本後要不斷背熟，反而Bosco就研究我倆戲內關係如何演繹，因為我的角色是突然出現，Bosco會想想如何更精彩或特別一點，不斷在度劇本，希望效果更加戲劇化，他比我想深一層。」

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喜歡演反派

早年Coco轉展台灣，曾參演《泡沫之夏》、《敲敲愛上你》等台劇，今次飾演反派對她而言是突破。

她說：「我幾喜歡演反派，因為感覺幾有型，以往演不少千金小姐、模特兒和大明星等角色，均是很任性和靚靚女女，有點兒悶。而今次的反派跟《新警察故事》的角色不同，表面上是很平凡的老闆娘，即使她開始黑化時，也不覺得自己在做壤事，心裡相信所做的是對，不會奸到出面。」

她續說：「你可以當『林凱馨』是一個邪教教主，她有自己的信仰，最終結局要坐監，但依然覺得自己對，是心理有問題的人。」

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擺脫花瓶形象

Coco之前於《飛虎3壯志英雄》演漸凍人患者，今次挑戰反派角色，直言想擺脫「花瓶」感覺：「由於要兼顧家庭，所以拍劇的時間不多，我希望參演的角色可過足戲癮，不想是平平無奇。」

2013年，Coco跟珠寶設計師男友翁狄森（Dickson）結婚，婚後育有一女一子。她謂當媽的體會很深，對其演戲有莫大幫助：「少女時代的情感跨度只得那麼多，但生完小朋友之後，情感跨度變得很大，由平靜到嬲怒或者悲傷，過程是很快的。」

Coco解釋說：「有了小孩之後體會到甚麼是快樂，開心的程度原來去到這樣，嬲又可以去到咁盡，因為日日都被人挑戰感情的極限，有機會發洩出來是好事。」

▲ （陳慧安攝）

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不可當全職媽媽

現代女性要於家庭跟事業取得平衡，自言不能當全職媽媽：「只留在家湊小孩，相信我會癲，感覺很悶。近兩年因疫情原因我多了留在家，真的好辛苦，即使留在家我也找些事做，每天給自己一些任務，會較有成功感。」

Coco續說：「做全職媽媽是人世間最辛苦的事，又最不獲認同和獎賞的，譬如你人工有多少，咭片寫著是甚麼主管，做媽媽卻不獲任何評分，但你又24小時照顧小朋友，做得好與不好也沒有人讚你，不會頒個『最叻媽媽獎』給你。」

雖然見著子女成長是開心事，不過Coco直言當「全職媽媽」十分枯燥，故她享受工作的樂趣：「在家每天重覆做著同一件事，要有很多的耐性，心裡抑壓著好多情緒，在外工作可以找朋友傾訴，當媽媽連跟朋友傾偈的空閒也沒有，是很辛苦。(演得好有成就感？)，工作除了賺錢外，亦想找到那份認同和成就感。」

場地：鏞記酒家

記者：艾維