【氣質綠葉】82歲林小湛獲讚氣質依然　高校長曾為英女皇演奏現擔任禮儀培訓

▲ 林小湛罕有現身。

聖誕佳節，不少藝人也會出席派對兼慶祝活動，昨日（26日）Boxing day，「群姐」許思敏於派對上遇上林小湛，之後更於社交平台分享二人合照。

林小湛（Alannah）為資深綠葉演員，當中《真情》裡飾演鄺美雲與于洋的母親「高校長」最為人熟悉，林小湛更擁有多重身份，除了是演藝導師、鋼琴演奏家、作家和編劇外，更開辦禮儀培訓課程，真的是非一般的綠葉！

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林小湛保養得宜

許思敏於IG寫道：「在聖誕趴地遇上林小湛前輩，多年不見了，最開心的就是，大家仍身體健康！」

穿上黑色裙子配襯銀色耳環的她散發高貴氣質，而且82歲的她依然優雅及保養得宜，近年於電影和劇集客串飾演媽媽或慈祥老人的角色，當中包括劇集《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》和《五個小孩的校長》等。

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▲ 許思敏跟林小湛出席派對。

熱愛藝術

林小湛於5歲開始學琴，1959年在英國皇家音樂學校考試取得最高分，獲考官特別推薦，英國皇家音樂學院特別收她為學生，獲取教授院士資格。

原來林小湛的媽媽鮑以文為一名老師兼畫家，受母親薰陶她也熱愛藝術，林小湛曾表示，人生有音樂令她充實得多，心情不好的時候就彈琴，不開心的事就拋諳腦後。對自己要求高的林小湛，年幼時每日會練琴6至8個鐘，甚至忘記飲水、食飯和去廁所。

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桃李滿門

學有所成之後林小湛返港，於1985年開設演藝學院教授音樂和演技，多年來桃李滿門，張艾嘉、林嘉欣、林峯均是她的學生，連加拿大影后Molly Parker也跟她學戲。

另外林小湛更是一名鋼琴演奏家，曾為英女王國宴演奏，早年更獲英女皇伊莉沙白二世頒授「英女皇銀禧勛章」，認真犀利。

▲ 82歲的林小湛風采依然。

鮮有演出

除了醉心藝術之外，林小湛於45歲入行做演員，曾參演《鑑證實錄》、《千里姻緣兜錯圈》及《無業樓民》等。

當中，最令人深刻的角色是《真情》中飾演的「高校長」。及至2003年，林小湛開始鮮有在幕前演出。

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沒想過退休

不過永不言休的林小湛近年為政府機構、大公司、企業家等擔任形象及禮儀培訓，林小湛曾經表示禮儀培訓並非早上要說早安這些表面基本禮儀，她說：「我的禮儀培訓是培養人的身、心、靈三個層面。」

早年林小湛跟小提琴家丈夫洪逸濱結婚後，二人育有一對兒女，不過林小湛為了夢想，跟家人分隔兩地，雖然曾經被老公投訴，不過她笑言依然有好多事情想做，希望在離開世界前，可以做一些事傳承下去，她說：「我沒有想過退休，要做到死為止。」

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