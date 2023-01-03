  • 18°C
香港時間 : 2023103日 (週二) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始

娛樂 10:01 2023/01/03

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇 COLLAR 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

楊明轉眼便可出獄與女友團聚。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天。

楊明於判刑後被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿，另有消息指楊明要求保護，聲稱恐他人對他不利。

在12月29日早上，楊明被轉至高度設防的赤柱監獄，繼續完成餘下的刑期。

根據探訪規定，楊明在18日的刑期中，親友有兩次探訪機會。一直對男友不離不棄的莊思明，在楊明判刑翌日已前往收押所探望，當時更表現憂心。

而思明在元旦把握餘下的機會探監，在新一年的首日與男友見面。

【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會

最新影片推介：陳煒專訪

莊思明與黃建東探訪     楊明狀態不錯

有報道指昨日（1月1日）約下午1時25分，思明與藝人黃建東乘坐黑色七人車抵達赤柱監獄辦理登記手續，思明只拿着手袋，未有帶其他生活用品，全程低着頭，記者的發問亦沒有回應。

楊明於下午2時45分現身，與女友及黃建東見面後，在懲教職員陪同下由探訪室沿露天通道返回囚室。

當時楊明身穿啡色長袖刑服，髮型及身形都與入獄前分別不大，看來狀態不錯。

而思明與黃建東完成探訪後於3時許離開監獄，並主動向記者揮手並講新年快樂，不過被問到楊明情況如何，她沒有回應並指天氣寒冷，叮囑記者盡早離開。

另外，思明於2022年的最後一天在社交網發文，是她在男友判刑後首度更新近況，大晒單人照留言：「Goodbye 2022 ！ Have a prosperous 2023 everyone」並有「#newstart」、「#behappy」等主題標籤，祈願新一年開開心心，有個新開始，早日與男友團聚。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕　莊思明不離不棄伴男友共渡難關
10:58 2022/12/22
【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕　莊思明不離不棄伴男友共渡難關
【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄
11:34 2022/12/22
【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄
【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷　楊明+吳亦凡判監入獄
18:21 2022/12/29
【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷　楊明+吳亦凡判監入獄
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
10:44 2022/12/23
【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護
【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會
09:49 2022/12/30
【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會

你可能感興趣

【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕　莊思明不離不棄伴男友共渡難關
10:58 2022/12/22
【非君不嫁】楊明囚18天獄中過聖誕　莊思明不離不棄伴男友共渡難關
【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄
11:34 2022/12/22
【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄
【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷　楊明+吳亦凡判監入獄
18:21 2022/12/29
【十大娛樂新聞2022】MIRROR騷墮屏舞者阿Mo受傷　楊明+吳亦凡判監入獄
楊明 莊思明 娛樂人物職業 演員 黃建東 娛樂行業

最高瀏覽

【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
14:01 2023/01/02
【婚姻亮紅燈】JJ賈曉晨疑鬧婚變　樊少皇公開稱離婚後再改發文
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
10:57 2023/01/02
【叱咤樂壇】盤點失獎仍盛裝出席歌手　環球P1X3L+石山街+曾比特食白果
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照
16:09 2023/01/02
【三代同堂】謝婷婷秘密產女3年後返港　首公開女兒與霆鋒合照