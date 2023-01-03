【楊明判監】楊明倒數出獄日子與女友團聚 　莊思明發文新年新開始

▲ 楊明轉眼便可出獄與女友團聚。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天。

楊明於判刑後被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿，另有消息指楊明要求保護，聲稱恐他人對他不利。

在12月29日早上，楊明被轉至高度設防的赤柱監獄，繼續完成餘下的刑期。

根據探訪規定，楊明在18日的刑期中，親友有兩次探訪機會。一直對男友不離不棄的莊思明，在楊明判刑翌日已前往收押所探望，當時更表現憂心。

而思明在元旦把握餘下的機會探監，在新一年的首日與男友見面。

【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑 18日刑期獲兩次與親友見面機會

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莊思明與黃建東探訪 楊明狀態不錯

有報道指昨日（1月1日）約下午1時25分，思明與藝人黃建東乘坐黑色七人車抵達赤柱監獄辦理登記手續，思明只拿着手袋，未有帶其他生活用品，全程低着頭，記者的發問亦沒有回應。

楊明於下午2時45分現身，與女友及黃建東見面後，在懲教職員陪同下由探訪室沿露天通道返回囚室。

當時楊明身穿啡色長袖刑服，髮型及身形都與入獄前分別不大，看來狀態不錯。

而思明與黃建東完成探訪後於3時許離開監獄，並主動向記者揮手並講新年快樂，不過被問到楊明情況如何，她沒有回應並指天氣寒冷，叮囑記者盡早離開。

另外，思明於2022年的最後一天在社交網發文，是她在男友判刑後首度更新近況，大晒單人照留言：「Goodbye 2022 ！ Have a prosperous 2023 everyone」並有「#newstart」、「#behappy」等主題標籤，祈願新一年開開心心，有個新開始，早日與男友團聚。

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