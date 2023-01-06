【楊明判監】楊明服刑期將滿　莊思明復工拍《異空感應》與陳曉華被追斬

▲ 楊明服刑期將滿，莊思明已復工拍劇。

TVB藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天並在冬至開始入獄。

一直心繫男友的莊思明到監獄探望服刑中的楊明，楊明的服刑期在即屆滿，莊思明近日已正式復工，拍攝新劇《異空感應》。

【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑 18日刑期獲兩次與親友見面機會

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

莊思明已復工

楊明於去年12月22日起被判監18天，並需要即時服刑。莊思明之前曾到荔枝角收押所探望楊明，其後因楊明曾提出要求保護而轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿，莊思明於元旦日被發現到赤柱監獄探望楊明。

最近，莊思明已正式復工為新劇《異空感應》開工拍攝，與同劇演員陳曉華努力演被追斬的戲份，莊思明於休息期間亦有展露笑顏，相信她的心情比之前好。

最新影片推介：陳煒專訪

相伴在側

莊思明一直在楊明身邊支持、扶持，拍拖6年期間楊明遇上人生不少重大難關，莊思明都伴他一一經歷。

楊明這數年受醉駕事件影響，莊思明曾於訪問中坦言當中的律師費亦成為一筆很大的開支，不過她不但為楊明找來最好的律師，每次亦陪男友出席聆訊，相伴左右。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

心繫楊明

莊思明曾指外界認為她是馬來西亞拿督之女，認為其身家十分豐厚，不過她直言早前楊明的食店生意不佳，加上租金太貴以致需要全線結業，經計算過後應該賠了過千萬元，並謂家底就算多豐厚都會有用光的一天。

二人拍拖6年且不時放閃，又已認定對方為終生伴侶，惟莊思明曾表示美中不足之處就是楊明尚未正式向她求婚。她亦指希望父母可來港見證她的婚禮，更不排除隨時與楊明註冊結婚。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R