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【醫療發展】中大醫學院與科學園合辦微生態峰會　盼政府推動大灣區新醫藥認證

社會 16:41 2023/01/13

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（資料圖片）

中大醫學院、香港微生物菌群創新中心（MagIC），和科技園今日合辦「微生態峰會2023」，20多位腸道微生態科研學者及醫療產業人士，探討利用腸道微生態科研的高速發展，打造香港成為創新醫藥產業的亞太區樞紐。 

腸道內神經元數以億計，最新醫學研究發現，腸道細菌產生的神經遞質不單影響腸胃功能，更與免疫力低、過敏、肥胖、結腸癌、自閉症、抑鬱症及腦退化等息息相關。因此腸道微生態料成新一代檢測和診斷工具。

嶄新醫療科技令腸道微生態的應用取得重大突破，最近美國食品及藥物管理局（FDA）批准將腸道微生態轉化成口服藥物，治療可致命的難辨梭菌感染。中大醫學院亦成功研發偵測大腸瘜肉及早期腸癌的細菌基因標記，並在本地市場推出。隨着生物科技發展，新一代益生菌將有助治療結腸癌、糖尿病、肥胖、自閉症和腦退化等疾病。 

中大醫學院院長陳家亮表示，香港有國際級科研人才、先進技術及知識產權保障，有條件成為腸道微生態創新醫藥產業的亞太區樞紐，呼籲政府加快推動粤港澳大灣區的新醫藥認證，香港應聯同大灣區建立區域性的藥物監管及認證中心，用以審批三地的創新藥物研發。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司一直與「官產學研」各方緊密合作，過去五年，科學園內的生物醫藥公司從50家增加至目前約180家，反映醫療科技市場持續發展。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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