【戰士小公主】12年照顧罕病女從沒埋怨　鍾麗淇鼓勵同路人：盡我能力愛女兒

▲ 鍾麗淇以自身經歷鼓勵同路人，

鍾麗淇（Margaret）的大女Isabella患有罕見病，曾被斷言活不過2歲，不過Margaret選擇與女兒笑著面對，在她的愛心照顧下，大女已度過12歲生日。

昨晚鍾麗淇現身TVB籌款節目《慈善星輝仁濟夜》，Margaret以12年來的自身經歷鼓勵罕病童之母，陪愛女戰勝命運的Margaret曾於訪談中揚言願意照顧女兒一世，態度正面為一個好榜樣。

台上鍾麗淇透露其中名受助者為葉太，她要照顧一對患上腦癱和腦細胞萎縮的龍鳳胎兒女。

【絕世好媽】鍾麗淇為大女Isabella慶祝12歲生日 多年照顧愛女不求付出

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挑戰命運

鍾麗淇說道：「我大女兒Isablella出世不久，就確診一個罕有基因病，當時醫生說她過不到兩歲，作為媽媽，會盡我的能力，用不同的治療，愛她多點，盡量令到她穩定，Isablella很叻女，今年已經過了她12歲生日。」

而Margaret均言很佩服受助個案葉太，早前更家訪葉太，她說：「要照顧一對龍鳳胎，她的經歷比我雙倍堅強，我在她身上，真是雙倍感受到母親對小朋友無限的愛。」

▲ Isabella早前度過12歲生日。

準備陪伴女兒一輩子

鍾麗淇（Margaret）2010年與老公Nardone Ruggero結婚，同年誕下大女Isabella，不過Isabella在6個月大時，確診患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），手腳軟弱無力、並有發展遲緩問題、需要長期食藥抗腦瘤，醫生曾診斷後斷言不能走路，更指她活不過兩歲。

鍾麗淇坦言，已做好心理準備陪伴女兒一輩子，但她仍渴望女兒能靠自己做到一些事情：「不是為了媽媽開心，而是我想她獨立」。

故鍾麗淇在女兒5歲起教她走路，雖然一步一艱辛，但堅強的她如今終能扶著鐵架走出一段路，鍾麗淇形容女兒是「戰士公主」（Warrior Princess）。

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成立基金助特殊小孩

Margaret接受傳媒訪問時透露Isabella現在仍未能自己平衡，需靠坐行支架走路，但一家人仍抱有希望，又透露囡囡現在重約25kg（約55磅）。

被公認為好媽媽的Margaret，不少人認為她為愛女付出很多，但她卻反而感謝女兒：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」

她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

Margaret早年成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

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