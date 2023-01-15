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【女神走樣】鍾欣潼暴瘦現胸骨　阿嬌半年激減13公斤上圍縮水

娛樂 18:19 2023/01/15

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熱門 毒舌大狀 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

鍾欣潼太過瘦，網民也我見猶憐。

阿嬌鍾欣潼曾被封為女神，早前她跟拍檔蔡卓妍（阿Sa）往內地參與綜藝節目《乘風破浪》第三季，令二人於內地再度人氣急升。成功減掉13公斤的阿嬌，連阿Sa也讚其身型是近10年巔峰。

不過未知阿嬌是否減肥過度，日前從網上某片段發現阿嬌暴瘦，驚現「排骨胸」，不禁令網民擔心。

阿嬌跟好拍檔蔡卓妍（阿Sa）於節日期間交換禮物，片段中阿Sa送贈一個毛毛手袋給阿嬌，而阿嬌就送了香薰爐給阿Sa，阿Sa更稱阿嬌送甚麼給她都會喜歡，盡現姊妹情深。

【Twins成員】 鍾欣潼半年激減30磅準備接受新戀情　蔡卓妍透露正籌備明年演唱會

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驚現排骨胸

由於阿嬌身穿低胸小背心兼露臍裝，網民自然把焦點落於其身材上，當阿嬌彎低身拆禮物時，身材就若隱若現啦。

不過從片中所見，阿嬌身材明顯比前消瘦，驚現排骨胸。

因此有網民更叫阿嬌已經夠瘦別再繼續減肥，提議她要多吃一點。

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【滬漂藝人】阿嬌移居上海學識簡約生活　40歲鍾欣潼斷捨離：包包不能斷

減肥最辛苦是決心

另外，阿嬌今日於小紅書分享數張靚相，阿嬌穿上開胸上衣襯短裙，她更瘦到鎖骨曝現。

早前阿嬌跟阿Sa現身香港出席美容中心開幕禮，當時阿嬌身穿連身背心短裙現身，狀態弗爆，說到瘦身方法，她謂減肥過程中最辛苦是要下定決心，阿嬌說：「因為節目中同組的吳謹言、王心凌等都很大食量，不斷吃吃喝喝，我就要忍住」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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