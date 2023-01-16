【超市大搜查】6款常見咖啡熱量大比拼　營養師推介減肥咖啡之選

▲ 6款常見咖啡熱量大比拼，營養師推介減肥咖啡之選。

很多打工仔每日早上都會來一杯「回魂啡」，Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心首席營養師Miss JC指出，不同的咖啡熱量可以差天共地。因此，她比較了6款常見咖啡的熱量，並推薦2款減肥之選，提供給想喝咖啡但又怕肥的人士選擇。

咖啡隱藏卡路里大炸彈

卡路里最高的咖啡竟然是只帶點微甜的朱古力咖啡（Mocha）！以500毫升計就有605卡路里，穩穩當當地霸佔榜首。朱古力咖啡裡面甜甜的牛奶和朱古力添加物，大大增加了熱量，若果連續喝30天，體重大概會增加2.4公斤，絕對是減重的一大地雷。

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反而外表看起來非常誘惑的焦糖瑪奇朵（Caramel Macchiato），一大匙奶泡放在咖啡上面，本以爲會坐穩熱量王座，誰知道熱量是朱古力咖啡的一半，每500毫升只有361卡路里。但也千萬不要小看這杯咖啡，裏面的焦糖、牛奶、朱古力、糖漿等等各種配料非常多，若重手加多了一些，熱量分分鐘比朱古力咖啡還多。

最令人意想不到的是抹茶咖啡（Matcha Coffee），聽起來比較健康的抹茶加進咖啡竟然令熱量大超標，每500毫升就有505卡路里，喝咖啡相當於兩碗白飯的熱量！除了抹茶粉和咖啡粉，在沖泡的時候會加入糖，導致熱量大增，雖然喝起來沒有很甜，實際上卻是隱藏的卡路里炸彈。

鮮奶咖啡（Latte）香濃的奶味能夠沖淡咖啡的苦澀味，是很多少女的首選，但它每500毫升有256卡路里。由於鮮牛奶不經加工，因此脂肪含量較高，導致熱量亦較高。

美式黑咖啡是減肥首選

看韓劇的時候經常出現咖啡店，通常女主角都會叫美式黑咖啡。到底什麽是美式黑咖啡？美式黑咖啡為濃縮咖啡加水稀釋而成的，不加糖亦不加牛奶，因此熱量非常低，只有23卡路里，絕對是減肥首選。

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可是美式黑咖啡沒有任何調味，只有最純正的咖啡味道，因此黑咖啡減肥法未必所有人都可以接受。於是Miss JC又另外推薦了除黑咖啡以外，如何選擇正確的咖啡種類和奶類，來享受到低卡又美味的咖啡。

最齊全奶類營養標籤大解剖

最常見的奶類一定是全脂奶，但是全脂奶雖然味道濃郁，卡路里含量卻是最高，每250毫升就有159卡路里。要替代全脂奶可以用高鈣脫脂奶，每250毫升只有95卡路里，而且還加入高鈣配方，有助骨骼健康。

除了牛奶，現在流行的植物奶也可以與咖啡配搭，不但有多種風味，而且比較健康。例如加鈣的無糖杏仁奶，每250毫升只有30卡路里，是脫脂牛奶三分之一。另外還有無糖豆奶，每250毫升有89卡路里，而加鈣的無糖燕麥奶每250毫升則有115卡路里。

奶類卡路里：

脫脂奶 36kcal 低脂奶 56kcal 全脂奶 61kcal 豆奶 41kcal 杏仁奶 19kcal 燕麥奶 48kcal

咖啡減肥小貼士：

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營養師指出，對健康成人而言，一天可以攝取的咖啡因含量大約於300毫克到400毫克之間，攝取過多咖啡因亦會對身體造成影響。如果有心臟疾病的人，份量大概是要減到一半，一天不要攝取超過150到200毫克的咖啡因。年齡少於12歲不要碰咖啡因，青少年一天不要超過100毫克。孕婦也要比較節制，一天不要超過100到200毫克。想攝取少劑量的咖啡因，盡量不要選擇黑咖啡，可以選鮮奶咖啡。

另外在攝取咖啡因時，營養師提示，不要同時吃進一堆咖啡製成品，如糖果或食品添加物，例如喝咖啡加一堆咖啡糖，都會讓咖啡因的健康好處大打折扣。

全文獲「Fit Fit Food 營盈樂營養顧問中心」授權轉載：【除了黑咖啡減肥還有其他咖啡減肥之選？你不可不知的咖啡減肥法】

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebook、IG及網站。

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責任編輯：何沛怡