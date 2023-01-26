【回家】吳業坤不介意被叫「公屋仔」　坤哥自彈自唱謝親恩感觸落淚

▲ 今晚一集有吳業坤帶大家重回成長之地—橫頭磡邨。

TVB節目《回家》今晚（1月26日）及周五（1月27日）晚播出最後兩集，壓軸出場的嘉賓分別是在橫頭磡邨長大的吳業坤（坤哥），及在華富邨長大的「韋氏兄弟」—韋家輝及韋家雄。

今晚一集坤哥除了會返回成長地重拾兒時快樂記憶外，更會帶吳媽媽與舊街坊重聚。

去年成家立室娶日本女藝人濱口愛子的坤哥，仍然好有阿媽心，出發前先約媽咪飲茶。原來因疫情關係，坤哥已3年沒陪母親飲茶，風趣的吳媽媽笑言這段期間反而飲了新抱茶，笑到見牙唔見眼的吳媽媽說：「佢喺屋企斟畀我！」

▲ 一度感觸落下男兒淚。

之後坤哥一圓母親心願，二人翹著手重遊坤哥成長地，坤哥更幫忙向昔日街坊派送母親親手炮製的辣椒醬。其間二人返回昔日單位話當年，坤哥更自彈自唱當年親自填詞作品，表達對母親的承諾及謝意。

席間忍不住流下感性的眼淚，坤哥感觸謂：「嗰時寫啲歌詞好低能，但依家唱番係覺得當時同自己講嘅嘢原來好真摯。」並自責自己好像做得不夠好，獲吳媽媽即場打氣讚叻仔，場面感人。

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不介意公屋出身

坤哥一再強調人愈大愈難像小時候般容易快樂：「細個我差唔多天黑就會返屋企食飯，最多帶埋朋友仔返屋企打吓機，嗰時第一次見面就會話：『不如一齊上嚟我屋企打機吖』，好簡單好快樂。大個咗多咗好多負擔同責任，有時真係要返番嚟逃避一吓現實再去努力。」

坤哥又謂不介意被稱「公屋仔」，皆因屋邨鄰里間的人情味是不能用錢買到的珍貴東西，又謂很感恩能透過節目與母親難得深度溝通：「之前返到屋企食完飯就返房，有時候有房仲衰過冇房，個距離仲遠咗。」

他笑指歌手路是由屋邨起步的坤哥，選擇了在昔日經常流連的屋邨籃球場舉行演唱會，與街坊及母親同樂之餘，順道實踐兒時夢想。

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獨門「麵包省錢妙法」

坤哥又獨自走訪兒時常幫襯的麵包店及理髮店，並大方分享小時候的獨門「麵包省錢妙法」：「細個冇乜諗好唔好食，最緊要飽肚同平，咁最平就係雞尾包同菠蘿包，嗰時有20蚊、買完雞尾包同菠蘿包剩番16蚊，就可以儲到16蚊。」

面對熟客仔，麵包舖及理髮店老闆表現得相當熱情，前者請坤哥食布甸，後者則爭取影合照，令坤哥「充滿力量」：「有時當你攰或迷茫時，返去你熟悉嘅地方走一轉，你會得到新嘅感受。」

明晚一集嘉賓韋家輝及韋家雄，則趁著華富邨重建之前，結伴返回昔日啟發無限想像的開心成長地，一起見證華富邨最後歲月。

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