【凍齡影帝】梁朝偉進駐抖音電暈150萬粉絲　偉仔親認「社恐」：不善表達自己

▲ 梁朝偉開設抖音親揭「社恐」之謎。

由梁朝偉（偉仔）及內地男星王一博主演的內地電影《無名》於大年初一正式上映，上映至今票房已破5億人民幣，有影帝加持成績果然理想。

未知是否有助宣傳電影，偉仔進軍內地影片社交平台「抖音」，開設帳戶不足6小時已吸納超過75萬粉絲追蹤，至今一天已獲逾150萬粉絲追蹤。

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在頭炮影片中，偉仔自揭開設帳戶的原因，並自爆：

梁朝偉，其實也沒有什麼特別，偶爾會發呆，偶爾也會把自己藏起來。你覺得我這雙眼睛會說話，也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措，有很多話想要跟別人分享，但不知道怎麼開口，既然我的眼睛可以說話，那我就這樣，一直看著你就好了，不只有說話的眼睛，也有想見你的心。

短片大約44秒，偉仔沒啟動濃厚的濾鏡，大方展現臉上佬味爆燈的皺紋，網民對於影帝「優雅地老去」十分受落，希望偉仔多拍影片，不過表示不想見到偶像帶貨。

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僵硬逾半分鐘

相反，《無名》電影官方昨日（1月30日）公開一段片場花絮，偉仔的「社恐」發作尷尬又好笑，與抖音影片中自信滿滿的梁朝偉完全天南地北。

片中偉仔甫出場，王一博與王傳君即主動跟他打招呼，二人十足粉絲上身，顯得拘謹又興奮。

而偉仔有禮回應，不過餘下30多秒就整個人僵晒硬，3人互望dead air沒話講，整個空間充斥著尷尬氛圍。直到導演向偉仔介紹兩位演員「阿呆阿瓜」，偉仔聞後笑得勁燦爛，打破尷尬僵局。網民留言笑指偉仔社恐（社交恐懼）發作，需要老婆劉嘉玲輔助。

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