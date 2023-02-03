【明星凍齡】毛舜筠穿小背心零贅肉　每天拉筋+吃7分飽令體型40年不變

▲ 毛舜筠靠4大秘方塑出健美身型。

近年再度活躍電影圈的毛舜筠，出道至今已經逾40年，保養有方的毛姐（暱稱）堪稱圈中美魔女。正跟家人外遊度歲的毛姐，日前於社交平台分享數張「老公視角」靚相，身穿小背心的毛姐雖然年過60，手臂依然纖幼和零贅肉，而毛姐曾分享靠四大方法靠凍齡。

毛舜筠於個人IG發文寫道：「在胡志明市酒店內拍攝」，一頭金髮的毛姐化了淡妝，氣色很好，毛姐不但皮膚白滑，細紋和頸紋也不算明顯。

網民紛紛留言大讚毛姐很美，有網民留言：「氣質靚女」，連張達倫也留言大讚：「毛姐，可唔可以問你一個問題？⋯⋯⋯點解可以鬼火咁靚嘅」，而毛姐即回應：「Thanks達倫，係間酒店啲光好靚，同埋因為老公揸機囉…哈哈」

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空肚食維他命C

62歲的毛姐多年來外貌和身材也沒有太大改變，而毛姐自有一套減齡秘方。

首先，她每朝起床後毛姐會先喝一杯暖水，只因夜晚流失不少水分，喝杯暖水可以補充身體水分。

之後再吃一粒維他命C，因為維他命C為天然的抗氧化劑，加上可促進膠原蛋白的形成，有助延緩肌膚的衰老，另外維他命C具美白功效。

▲ 毛舜筠已經年過六十。

每餐只吃7分飽

要養生就要有良好的飲食習慣，毛姐堅持晚上6點後不進食，另外每一餐只吃7成飽。

雖然近年有不少人奉行素食，惟毛姐認為飲食均衡更重要，她稱不少研究證明動物脂肪對大腦有益，所以她堅持食肉，不做素食者。

養成良好運動習慣

喜愛運動的毛姐年輕時每天都會跑步10公里，現在年紀漸長，改為每天做一些溫和的運動，包括步行，跳繩和瑜伽等，持之以恆做運動可促進體內新陳代謝，而可減緩肌膚衰老。

另外毛姐曾分享一套簡單的「5分鐘喚醒運動」，她堅持做這拉筋動作幾十年：「以前起床我總會很困，現在做了這套小運動之後，我會整天都很精神，眼睛會發亮。」

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年輕心境是王道

毛姐於《阿媽有咗第二個》及《過時過節》分別跟MIRROR四位成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安和柳應廷合作，戲外毛姐跟他們打成一片，從社交平台不時見到他們有趣互動，即使年齡相距38年，也全沒代溝。

毛姐直言愛跟年輕人合作，可以令自己朝氣勃勃，她說：「一來我兩位女兒不在港，二來年輕人很真性情，一起食飯、傾偈和在我家裡走來走去，我很享受這種關係。」

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