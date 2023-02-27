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【最型嫲嫲】劉美君曾歷「鬼剃頭」豁達面對　滑雪釀意外右腿永久鑲釘固脛骨

娛樂 17:36 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

劉美君滑雪發生意外入院接受手術。

現年58歲的劉美君（Prudence）為一身零贅肉逆齡身段，結實腹肌下了不少苦功，不時在社交平台上載做運動的照片及短片，獲得「最型嫲嫲」之稱。

近日她上載一張在醫院卧床的照片，自爆因滑雪釀意外，右腳脛骨骨折，被送入院接受手術。

她還大特寫右邊腿部包紮繃帶的相片，可見厚厚的繃帶由小腿包至上大腿位置，傷勢一點也不輕！

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劉美君在帖文中透露自己在暴風雪中爬上斜坡，最終釀成意外。不過，向來積極、正能量爆燈的她，笑言有英俊醫生們悉心照料，相信情況已穩定。

她以英文留言寫道：

我會活下去，這只是一場滑雪意外！手術很成功，髓內鑲了鈦合金和鋼釘來永遠固定我的脛骨，來跟女金鋼打招呼吧！

我發誓我再也不會在暴風雪中爬上斜坡了……！！

別擔心，我受到了很好的照顧，這裡有一些夢幻般的格雷解剖時刻，因為我的醫生們太帥了！ 🥰😍

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54歲劉美君公開練靚腹肌秘訣　娛圈最型嫲嫲每日7分鐘planking　

健康飲食+運動

向來生活健康的劉美君，去年底身體狀況響起了警號，自爆患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃，更大方公開出現斑秃的頭頂位置，並豁達地稱：「It's not the end of the world！」她坦承自己有感到過不開心，但依然抹去自己的一些眼淚，掛上笑容地去出席派對。

去年底驚現鬼剃頭。（Instagram圖片）

快將登六的劉美君，曾向網民大方分享keep fit保養之道，被問到日常她吃甚麼？她自封「黑洞」稱：「我食好多嘢，花名叫黑洞！或者講我不吃甚麼，容易過講我食甚麼。我好為食，但食真正的食物、健康的食物，我的餐單很簡單，就是不吃零食、精製食物、加工食品。」

她從不主張節食，早午晚三餐一定吃足：「早上一定要吃早餐，午餐會吃牛扒，晚餐食沙律，以確保每日攝取蔬菜和生果。在外吃飯盡量清淡，不會連續3天出街吃。」

運動方面，她每天會做90分鐘瑜伽，然後再做7分鐘planking。她不時鼓勵初做運動的人，一開始達不到目標不用氣餒，不要以為可以「一步登天」，逐步加運動時間及次數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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