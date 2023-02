【最型嫲嫲】劉美君曾歷「鬼剃頭」豁達面對　滑雪釀意外右腿永久鑲釘固脛骨

▲ 劉美君滑雪發生意外入院接受手術。

現年58歲的劉美君(Prudence)為一身零贅肉逆齡身段,結實腹肌下了不少苦功,不時在社交平台上載做運動的照片及短片,獲得「最型嫲嫲」之稱。

近日她上載一張在醫院卧床的照片,自爆因滑雪釀意外,右腳脛骨骨折,被送入院接受手術。

她還大特寫右邊腿部包紮繃帶的相片,可見厚厚的繃帶由小腿包至上大腿位置,傷勢一點也不輕!

劉美君在帖文中透露自己在暴風雪中爬上斜坡,最終釀成意外。不過,向來積極、正能量爆燈的她,笑言有英俊醫生們悉心照料,相信情況已穩定。

她以英文留言寫道:

我會活下去,這只是一場滑雪意外!手術很成功,髓內鑲了鈦合金和鋼釘來永遠固定我的脛骨,來跟女金鋼打招呼吧! 我發誓我再也不會在暴風雪中爬上斜坡了……!! 別擔心,我受到了很好的照顧,這裡有一些夢幻般的格雷解剖時刻,因為我的醫生們太帥了! 🥰😍

健康飲食+運動

向來生活健康的劉美君,去年底身體狀況響起了警號,自爆患上俗稱「鬼剃頭」的斑秃,更大方公開出現斑秃的頭頂位置,並豁達地稱:「It's not the end of the world!」她坦承自己有感到過不開心,但依然抹去自己的一些眼淚,掛上笑容地去出席派對。

▲ 去年底驚現鬼剃頭。(Instagram圖片)

快將登六的劉美君,曾向網民大方分享keep fit保養之道,被問到日常她吃甚麼?她自封「黑洞」稱:「我食好多嘢,花名叫黑洞!或者講我不吃甚麼,容易過講我食甚麼。我好為食,但食真正的食物、健康的食物,我的餐單很簡單,就是不吃零食、精製食物、加工食品。」

她從不主張節食,早午晚三餐一定吃足:「早上一定要吃早餐,午餐會吃牛扒,晚餐食沙律,以確保每日攝取蔬菜和生果。在外吃飯盡量清淡,不會連續3天出街吃。」

運動方面,她每天會做90分鐘瑜伽,然後再做7分鐘planking。她不時鼓勵初做運動的人,一開始達不到目標不用氣餒,不要以為可以「一步登天」,逐步加運動時間及次數。

