【吃貨橫掃曼谷】彭慧中陳星妤歎Spa騷玉背　林澄光借意向高海寧「示愛」

▲ 今集三位女主持齊齊歎Spa，觀眾有眼福喇！

由「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，今晚（3月1日）眾主持去到一間特色Café朝聖打卡。

這間Café設有陶瓷工作室，讓客人在陶瓷上畫畫「陶」冶性情。

化身文青的高Ling選擇畫上一隻蝴蝶，她說：「畫畫可以全神貫注，令到我個腦可以停止諗嘢，呢幾年遇到人生轉折點，有啲唔開心嘅事情，亦都試過好Depressed，Pick Up番畫畫之後變得好平靜同平和，令自己靜番落嚟同沉澱番。」

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▲ 高海寧化身文青。

歎Spa勁香艷

Phoebe問高Ling喜不喜歡飲咖啡時，高Ling說：「好鍾意帶本書去海灘歎一杯咖啡，做得呢行壓力比較大，需要有時間同埋態度去享受生活，等你嘅生活放番慢少少，到你工作嗰時可以再衝過。」

感性過後，3位靚女繼續歎特色Spa，高Ling大晒玉背享受真絲Spa，Phoebe、星妤則一同享受玫瑰石英Spa，最後齊齊浸玫瑰牛奶浴作結，Chill級享受。

▲ 陳星妤歎Spa畫面勁香艷。

至於昨晚（2月28日）內容，最大亮點是Phoebe、星妤齊齊體驗3款特式Spa，她們同樣白色水着上陣，大晒Fit爆Body。

星妤和Phoebe分別體驗了「鹽水Spa」和「暴雨Spa」，之後齊齊接受「水柱Spa」洗禮，治療師以水柱沖擊兩位靚女玉背，感覺過癮。

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借「髮」示愛？

美食當然亦不能少，Michael帶3位靚女去到一間打卡餐廳，一次過滿足吃泰菜與歎咖啡兩大要求。

餐廳主打泰國東北的「伊善菜」，Michael指泰國東北部因為沒有海鮮，所以專注肉類菜式，之後Michael突然問星妤：「溝仔咪？」見星妤一頭問號，Michael便解釋「溝仔咪」是泰文明不明白的意思，星妤聞言即笑言：「我要溝仔！」

去到晚上，一眾主持去夜市遊玩，Michael更即場在夜市剪頭髮，價錢只需300泰銖（約67港元），Phoebe笑指Michael可於兩邊頭髮刻上「ML」兩字，Michael聞言講笑謂：「刻個『KL』高Ling吖！」Phoebe即八婆仔上身笑說：「Wow，咁高調示愛？」場面搞笑。



▲ 彭慧中接受「水柱Spa」洗禮。

▲ 陳星妤歎Spa畫面勁香艷。

▲ 彭慧中大晒Fit爆Body。



▲ 高Ling大晒玉背享受真絲Spa。

▲ 高海寧與彭慧中到Café歎咖啡。

▲ 靚人與靚景！



▲ 陳星妤笑言「要溝仔」。



▲ 林澄光笑言在頭髮上刻「KL」，難度借意向高海寧示愛？



​​​​​​​13年前傳遭「𡁻完唱」

高海寧與Michael於2010年合作主持飲食節目《為食一條街》，當年36歲、獲封「少年食神」的Michael，被爆自認撩女高手，靠著肥頭耷耳、無害的外形，兼且口花花冧女秘技，食盡圈中女星。

有傳他「速食」當年只有23歲的高海寧，而且更「𡁻完唱」形容女方為便當，傳聞炒得熱烘烘。

▲ 《為食一條街》

隔13年再度合作，兩人似乎刻意避忌，尤其高海寧去年宣布續約TVB後，隨即第一個工作便獲安排主持《吃貨橫掃曼谷》。

高Ling同年11月在節目巡禮上更向傳媒表示：「希望唔好再傳緋聞啦！」似乎煞有介事。

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