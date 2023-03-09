【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】

▲ 高海寧即使收起性感也搶盡鏡。

由3位女神高海寧（高 Ling）、彭慧中、陳星妤（前名：陳聖瑜）以及林澄光主持的旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》於本周六（11日）播最後一集，彭慧中大派福利成網民焦點。

反之近年「封胸」的高海寧「讓賽」，避免以泳裝在節目亮相，不過於最後一集，高海寧輕露香肩已完勝其餘兩位主持，這位一代TVB咪神的身材再成焦點。

【吃貨橫掃曼谷】高海寧出埠被胸襲抽水 彭慧中慨嘆：唔想人哋唔記得我

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【吃貨橫掃曼谷】高海寧浸浴只露香肩「讓賽」？ 陳星妤+彭慧中搏盡派福利【多圖】

高Ling不愛打卡

於《吃貨橫掃曼谷》最後一集，4位主持繼周圍品嘗美食，Michael孖高Ling、星妤大歎CP值超高的下午茶。

席間Michael問到兩位靚女，覺得Afternoon Tea應着重打卡還是味道？高Ling坦言：「我唔係鍾意打卡嘅人，享受食物質素多過樣貌。」星妤則說：「我一定揀打卡，我好鍾意玩Social Media，影多啲靚相吸引人去睇，食物味道對我嚟講係其次，夠唔夠靚先係我去嘅原因！」

之後一眾人光顧逾130年歷史的老店食潮州菜。除大歎煎蠔餅、菜脯蛋、炸蝦棗等美食外，還品嚐鎮店之寶榴槤雪糕，Phoebe食到冧樣盡現並說：「好鍾意佢個質感，有啲似Gelato嘅感覺！」高Ling則指加榴槤肉就仲正。

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豐滿上圍難掩蓋

節目尾聲，四人打扮到靚一靚去夜蒲，高Ling穿上掛頸入膊晚裝，大晒白滑香肩，擁34D上圍的高Ling，真的難掩美好身段，雖然陳星妤跟Phoebe同以吊帶裙示人，但都被比下去。

講到今次曼谷遊的感覺，茹素的高Ling說：「估唔到曼谷咁多素食，大家以為得海鮮同辣嘢，Michael介紹得好好。」Phoebe說：「覺得好爽，有得食同埋做好多SPA，最緊要係唔使自己諗，幫我安排晒！」星妤則說：「打卡打到爆晒，估唔到曼谷打卡位咁靚。」

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象鼻夾胸最經典

南京姑娘高Ling於2008年參選港姐，因為上圍突出而備受注目，入行後無論出席活動或拍攝綜藝，高Ling也不吝嗇騷身材，故出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號。

2009年，高Ling於泰國拍攝《美女廚房》特別版時，穿上低胸吊帶背心的她被象鼻夾起，澎湃上圍「奪衫而出」，可說是最經典的性感畫面！

但高Ling不甘於大眾只著眼於其身材，曾想努力擺脫性感形象，可惜並不太成功。最終她放下執著做回自己，反而漸得到觀眾的認同。

近年這位「tvb咪神」亦收起性感，只是間中輕露事業線，早前她於IG分享一條打鼓的片段，穿上身衫的她盡現玲瓏浮凸身材。

▲ 於IG分享打鼓的片段，穿上身衫的高Ling身材玲瓏浮凸。（取自instagram）

至於36歲的高Ling如何keep fit，原來她不會因減肥而節食，她最愛吃三文魚和雞胸肉，確保每天吸收足夠的蛋白質，反而澱粉質就少吃一點。

另外高Ling早上堅持花5分鐘去運動，舒展筋骨之餘還可以出汗，另外又可消水腫。

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