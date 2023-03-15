【勇敢追夢】7歲癡迷風笛上網搵國際大師求教　港男自我規劃演奏階梯成考官級風笛手

▲ 愛上風笛27年，香港首位考官級風笛手Chris Lee是怎樣成就自己的夢想的呢？

早幾年前，網絡上流行一句有點煽情的勵志金句：「叫醒我的不是鬧鐘，而是夢想。」現實卻真的有人每天醒來只想着自己的音樂夢，而且不是別處，就是在香港這個被詬病為只有買樓夢的勢利城市。「我對大部分事都沒興趣，但只要是關於風笛，我就能非常專注，從7歲那年到現在都是。」香港最高級別風笛考官李礎霖（Chris）說。

風笛在香港絕對是冷門樂器，別說是想學，一般人若想聽到風笛演奏，也幾乎是可遇不可求。7歲那年，Chris遇上了，卻不知道自己聽到的是甚麼。

「小時候參加制服團隊，叫基督少年軍，有一次去周年步操，就在場內第一次聽到那獨特又響亮的樂聲。」他笑言當時要專心步操，心裏好奇卻又不能到處張望找尋聲音來源。待他真正明瞭那是風笛、學習怎樣吹奏，已是幾年後的事。「基督少年軍中有大我幾歲的師兄，他懂得吹，知道我有興趣，便開始教我，因為那時自己年紀還細，不夠大參加外面的風笛班。」

▲ 李礎霖自年幼時聽過風笛樂聲，即醉心其中，曾兩度赴海外進修，終成為本港首位考獲最高級別考官資格的風笛手。（黃建輝攝）

結果一碰就愛不釋手，甚至每天睜開眼想的都是風笛，年紀小小已經開始想到要以吹風笛作為終生職業。「我覺得自己幾乎是沉迷風笛。」說畢即靦腆地搔搔頭一笑。「我升中不久便遇着SARS，很多活動暫停，報不了班，不過那時已懂得上網，找到一班在香港吹風笛的人。因為那段時間沒有表演、演奏，他們便自行約在公園一起練習，我又膽粗粗加入。」一個13歲左右的小朋友，走進一群大人堆中，毫不忸怩，全心全意只為吹好風笛。「就是這樣認識到香港風笛圈的前輩，那段日子他們教了我很多、幫了我很多，也是那時買了人生第一枝風笛。」

主動求教國際風笛大師

Chris指當年還未有YouTube，要聽風笛，就是買唱片。「其中一個前輩介紹我聽Bruce Gandy的CD，他是世界級風笛大師，我一聽也非常喜歡，直至現在也是！」心中只有風笛的他在網上找到大師的網頁，從網上留言開始請教大師各樣風笛問題，後來更鼓起勇氣問他是否願意教自己。「很開心他一口答應，我就成為了他第一個視像學生，他在加拿大，我在香港，隔周約在網上上堂。」

▲ Chris與國際風笛大師Bruce Gandy的師徒情始於網上，後來終在加拿大相見。（受訪者提供）

開始了「大師班」兩年後，Chris中學畢業，面對前途，原來早已有所規劃。

「在香港，能夠以風笛作為全職的就是警察樂隊，所以整個中學生涯我幾乎無讀書，因為入警隊只要毅進畢業就可以，一心等着中五後讀毅進然後去報名，便可以全職吹風笛。那時毅進未畢業我就去面試，考官叫我有成績再去，怎知有一科不合格，結果就無入到了。」

塞翁失馬，焉知非福。正當他準備補考時，加拿大的恩師竟主動聯絡，介紹一份在當地吹風笛的工作。「我一聽到開心興奮到不得了，當然立即說好喇！」

▲ 於海外留學期間體驗當地濃厚音樂風氣，圖為Chris於2008年參加的Halifax Highland Games。（受訪者提供）

那份工作屬於加拿大旅遊局的項目，在一處具歷史背景的景點吹奏風笛，但每年只有旅遊旺季那幾個月有工開。「其餘日子我就飛回香港教班，然後第二年再飛過去，這樣持續了3年。」那3年除了打風笛工，Chris更加入了恩師的樂隊，得到面對面的指導，獲益良多。「大家會鑽研指法、着意提升技巧，也有比賽、表演，那3年感受到的氛圍很正，很想香港能夠借鏡，便決定回港。」

冀為本港風笛圈貢獻

教班幾年後，覺得自己已到樽頸，Chris決定向更專業的資格前進，到風笛的發源地——蘇格蘭。「我去申請蘇格蘭風笛專業的degree課程，順利考入。」憑藉對風笛的熱情，Chris遇難愈強，留學期間更因用力不當及拉筋不足而傷到手，結果需要從頭糾正動作。「就像已差不多爬到頂端，卻又掉下來一樣。」克服過後，順利畢業之餘亦成功考取最高級別的風笛考官資格，帶着團結及推動香港風笛的壯志回港。

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「想將本地的風笛學習制度化，因為現在香港沒法考試，必須要到外地考，令大家卻步，所以首要是申請考官來港辦試。」Chris笑言這件事最需要的是資金，目前正為此而努力。「香港本來就有30隊左右的樂隊，但比較散，現在我們正在聯絡，希望更團結、更凝聚，增加互相交流的機會，也多參加比賽，累積經驗，提升技巧。」已三十而立的他，決意將香港風笛作為終生努力的目標。

「亞洲地區來說，馬來西亞有非常強的樂隊，新加坡的平均水準則最好，反觀香港，明明我們吹風笛的歷史最悠久，卻未有他們的水準和發展，坦白說真的很可惜，所以更想好好推動，讓更多香港人認識風笛、學習風笛。」

記者：王嵐