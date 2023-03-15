【搵鬼做情人】吳業坤自爆相識經過+求婚過程　坤哥娶日籍太太承諾令對方幸福

▲ 吳業坤（坤哥）於TVB節目《搵鬼做情人》中分享戀事。

由謝茜嘉主持的TVB節目《搵鬼做情人》邀得歌手吳業坤（坤哥）分享，坤哥談及與日本女主播及演員浜口愛子（Aiko Hamaguchi）的相識經過及求婚過程，Sweet到爆！

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相識經歷

坤哥去年5月突然宣布已婚，妻子為日本女主播及演員浜口愛子，他於節目中透露與太太的相識經歷。

本來打算到日本放假的坤哥邂逅了另一半，「那時香港發生了很多事，加上公司有變動，所以是一個Right Timing。如果我一直有很多工作，例如繼續拍劇便沒可能飛，或者思考三十歲之後的人生。」

他坦言：「希望遇上的對象是由零開始認識我，而非從報章雜誌中了解我。」

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求婚經過

娶得日籍太太令坤哥有虛榮感，他透露求婚經過，「我以僅餘的日文致電一間專做求婚晚宴的店舖。至於我如何去換衫又不讓她察覺呢？就是我不能喝牛奶亦假裝肚痛離開，她相信我。跟着我便跪下，跟她說『希望可以令你幸福』。」

太太當時忍不住落淚，而他亦自言非常感動。

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鑽研愛情動作片

謝茜嘉指香港男生一般對日本女孩充滿幻想，問坤哥婚後會否繼續看漫畫、日劇及愛情動作片？

坤哥直言：「有些事是不夠的，需要不斷地學習。會看更多不同國家、地方的作品，我會直接看戲肉。因為愛，所以會學習更多。」

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