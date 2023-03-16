【30+減肥】早上7至9時食早餐有效去水腫 中醫推介兩款去水腫茶療

上期跟大家解構了水腫型肥胖的成因，今次會與大家分享一下針對性的食療。水腫型肥胖的人士，平日應養成早睡早起習慣，有助恢復體力（晚上十一時半前睡覺，最遲早上七時半起床及進食早餐。養份是身體動力的來源，因此不可不吃早餐，早上7時至9時是脾胃運化水液的黃金檔期，在這時間段食用早餐，有助改善脾胃運化，減輕水腫問題。在此，介紹兩款去水腫茶療給大家：

一、薏米竹葉水（熱底適用）—材料：生薏米3錢、淡竹葉3錢、粟米鬚5錢。以一公升水煲1小時，全日隨時飲用。粟米鬚和生薏米有清熱利水消腫功能，配合淡竹葉能加強行氣化濕的功效，改善面部浮腫。

二、太子參枸杞子水（寒底適用）—材料：炒薏米三錢、枸杞子二錢、太子參三錢。所有材料洗淨，放入杯中茶隔內，注入500毫升熱開水，焗30至40分鐘即可飲用。太子參有補脾益肺、改善脾胃運化水液之功，枸杞子有養肝明目作用，而炒薏米則能健脾、利水滲濕的功效。

除了注意飲食外，適量帶氧運動亦有助改善水腫型肥胖。太極、瑜伽、慢跑等較緩和的運動，可調節身體機能及改善體質，從而消除水腫。以下介紹的動作，有助改善氣血循環，防止水腫。

一、肩倒立：先做五分鐘熱身運動，雙腳靠牆抬高，與身體呈九十度角（建議可從四十五度角開始，再逐漸遞進），可捲起一至兩條毛巾置於腰間作承托，每次可以維持30秒。再慢慢放下雙腳，休息30秒，然後重複動作，再休息，共五次。女士在月經期間不宜做此動作，進行時頸部勿左右扭動，以免弄傷頸椎。

二、適當的站立：每日除了睡覺、大小便和駕車外，工作、吃飯、看電視及照顧子女都堅持站立，有助減肥。德國健康學家的研究顯示，大多數肥胖問題源於靜態、久坐的生活習慣（Sedentary Lifestyle）的生活方式。

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