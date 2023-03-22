【逃學威龍】3歲女童想爸爸　首日上幼兒班爬欄杆「逃學」

▲ 3歲女童為咗搵爸爸，首日返學竟然爬欄杆逃學。

幼童上學，與父母分開容易出現負面情緒，而患上分離焦慮症感到不安。有馬來西亞一名3歲女幼童，首日返學已經難捨父母，趁沒有人為意時，竟試圖從校門的縫隙爬過欄杆，企圖逃學，女童媽媽笑稱：「女兒跑去找她爸爸！」

最新影片推介：

早前，社交媒體TikTok瘋傳一條39秒的視頻，馬來西亞一名3歲女幼童從學校「逃學」，她在學校的操場裡，先觀察四周，確定沒有人即從校門的縫隙爬過欄杆，企圖逃學，雖然欄杆不算高，但女童俯身爬越時也險些跌倒，幸女童反應快，立即用手按住地而未有受傷，過程看得令人心驚膽顫。

學校老師發現女童逃學，立即上前呼叫阻止，最後獲學校的保安追截，及時抱她回學校，並把她送進課室。

而女童的媽媽諾莎希拉(Norsahila Hashim)，也把女兒一條19秒的「逃學」短視頻分享到其個人的facebook，視頻中試圖逃學的女童是她的次女艾琳，女童在父親離開學校後，便偷偷從學校逃走。

女兒向來很黏爸爸，因此相信女兒「逃學」是要去找爸爸。

不少網友看過艾琳「逃學」的視頻後，在其母諾莎希拉(Norsahila Hashim)的facebook留言，指艾琳是跳欄高手，「這是一個跳柵欄的冠軍」、「她本可以用那個洞逃脫... 呼呼呼」，「我的天哪,姐姐她的身體適合圍欄洞」、「帕戈爾跳躍錦標賽」，有網友更指艾琳好可愛，要保留這段影片以作回憶。

另外，也有網民對學校的保安感到擔憂，認為校方必須提升有關安全的校門，因為擔心學生很容易被擄走。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳