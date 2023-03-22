【BLACKPINK成員】Lisa靠4招操出20吋螞蟻腰　維持99磅成「人間芭比」【多圖】

▲ BLACKPINK成員Lisa精緻五官和黃金身形比例，獲封「人間芭比」稱號。

快將踏入26歲的韓國女團BLACKPINK人氣成員Lisa，憑住一張甜美蛋臉、精緻五官，加上能歌擅舞，成功俘虜不少男粉絲。

身高167cm卻只有45kg（99磅）體重，最令人羨慕的是其20吋激幼螞蟻腰，因而獲得「人間芭比」稱號，2021年更成為全球百大美女冠軍。

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4招秘訣大公開

Lisa私下亦為「IG女王」，粉絲人數高達9066萬，成為潮流時尚指標。不少女生愛跟隨Lisa穿衣搭配、髮型甚至指甲款式，一眨眼一個微笑，足已讓人為之傾倒！

除了得天獨厚擁有天生好基因，其實她為身形管理花下不少苦功，究竟「Lisa螞蟻腰」是怎樣煉成的？

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Lisa瘦身第1招：少食多餐不節食

Lisa曾於節目中公開貪吃食相，亦透露從不節食讓肚子捱餓。她的飲食模式為少食多餐，避免吃過量和暴飲暴食，一天3餐分為4餐，這樣不會容易胖。

Lisa瘦身第2招：排毒果汁

喜歡吃蔬果的Lisa，每天會喝一杯排毒果汁幫助代謝，有效幫助消化，同時促進腸胃蠕動，有助便便暢通。原來這個小習慣是受到隊友Jennie的影響！

不少女星愛喝「ABC果汁」，就是蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）、紅蘿蔔（Carrot）打成的蔬果汁，能喝到食材的纖維，完整吸收全食物的營養。

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Lisa瘦身第3招：舞蹈練習3至4小時

作為全球人氣女團，每天進行練舞至3、4小時，演唱會時期訓練更高達6、7小時。由於平日已有大量運動量，故Lisa沒有刻意節食也不會肥胖。

Lisa瘦身第4招：每周泰拳1至2次

綜藝真人騷《BLACKPINK House》曾直擊Lisa一周進行1至2次泰拳課程，平均每分鐘燃燒13卡路，半小時便能燃燒300卡以上，難怪Lisa一直維持這副不懂長肉的身材！

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